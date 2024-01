Nella puntata di oggi di Anime Breakfast andiamo a parlare di Hellsing, un anime che prende la tematica della religione e la critica con del sano black humor, tanto sangue ma, soprattutto, battaglie con demoni, mostri e creature sovrannaturali in uno spettacolo di violenza gratuita!

Abbiamo concluso l’anno 2023 con una bella top dei migliori anime 2023! Questo 2024 invece vogliamo iniziarlo con un episodio molto meno family friendly, con una violenza che si vede molto di rado nei media in generale. Ma il punto forte di questo anime non è la grandissima quantità di violenza (che, c’è da dirlo, è una grandissima goduria per gli occhi), ma la sua forte critica alla religione cristiana. Esatto, avete letto bene, l’anime di cui parleremo oggi critica senza alcun filtro il cristianesimo, che è sempre stata una religione estremista e che ripudia qualsiasi altra religione. Kōta Hirano (dai un’occhiata alla sua biografia) ha infatti avuto il coraggio di esprimere liberamente il suo pensiero sul cristianesimo, puntando molto sulla sua tossicità e il male che crea nel suo estremismo con la sua più grande opera che l’ha reso famoso: Hellsing.

Un mondo oscuro | Anime Breakfast: Hellsing e la critica al cristianesimo

Prima di parlare del perché quest’opera sia coraggiosa, vogliamo introdurvi al mondo di Hellsing. Innanzitutto, l’opera prende il titolo da una casata familiare londinese, per l’appunto gli Hellsing. Perché questa famiglia è così importante? Gli Hellsing, di generazione in generazione, hanno continuato a lottare in un mondo governato da creature sovrannaturali, ovvero spettri, ghoul e vampiri, creature che sono state sempre nascoste agli occhi delle persone comuni, motivo per cui sempre ritenute come delle leggende metropolitane per spaventare i bambini e quindi ritenute delle creature fittizie. Le cose, in realtà, sono ben diverse da come la gente pensa: i mostri sono reali.

Uno di questi mostri, Alucard, è infatti un’arma della famiglia degli Hellsing, che da tempo è stato nascosto per fronteggiare una grande minaccia con l’obiettivo di conquistare il mondo e instaurare un nuovo impero: i nazisti. Ma non dei nazisti qualunque, bensì vampiri nazisti, che vogliono prendersi la rivincita dopo essere stati sconfitti, ma soprattutto vogliono realizzare il loro sogno infranto: la distruzione di Londra. I vampiri, quindi, specialmente quelli nazisti, rimangono sempre dei mostri, creature orrende da distruggere, che vanno fermate, confermando così la regola delle creature sovrannaturali che rimangono delle minacce per l’umanità. In realtà, però, come abbiamo detto, Alucard è stato creato per proteggere il mondo, di conseguenza di distruggere l’organizzazione dei vampiri nazisti.

Quando la religione fa male | Anime Breakfast: Hellsing e la critica al cristianesimo

Crederete, quindi, che la storia parli di Alucard che rappresenta l’eccezione alla regola, che non tutti i mostri sono mostri e che non tutti meritano la morte e l’odio, giusto? Hellsing non è solo questo. Nell’opera, infatti, c’è un personaggio su cui si basa la critica di Hirano, ovvero che l’estremismo del cristianesimo è dannoso. Ciò che succede durante una delle ronde del vampiro protagonista, infatti, è lo scontro contro il prete Alexander Anderson. Anderson è un prete mandato dal Vaticano per contrastare la minaccia dei vampiri, ritenendoli delle bestie del Diavolo, creature da annientare, senza alcuna eccezione.

Anderson è convinto di fare del bene, di aiutare il mondo, scontrandosi perfino con Alucard. A parte l’epicità del loro combattimento, il messaggio è ben chiaro: i cristiani estremisti sono un pericolo per il mondo. Quello che vediamo nello scontro, infatti, è Anderson che fraintende le intenzioni di Alucard, soffermandosi sul suo aspetto mostruoso e sulla sua natura di vampiro, ritenendo in maniera superficiale che Alucard sia un altro mostro da annientare. Fortuna però che Alucard non è come gli altri vampiri ed ha avuto un addestramento duro dalla casata degli Hellsing, diventando un abile combattente sia con le armi da fuoco che a scontro ravvicinato. Il dualismo tra Alucard e Anderson, in ogni caso, è l’aspetto più interessante di Hellsing, che fa riflettere molto i cristiani con una domanda: qual è il messaggio di Dio?

La tua razza non ti definisce | Anime Breakfast: Hellsing e la critica al cristianesimo

E arriviamo ad un altro messaggio che ci vuole trasmettere Hellsing: non tutti i mostri sono mostri. Certo, Alucard è un protagonista estremamente violento, che non si fa alcuno scrupolo durante i suoi scontri con i suoi avversari ed è quasi una macchina al servizio della famiglia che l’ha creato, proteggendo ad ogni costo Integra Fairbrook Wingates Hellsing, ovvero la nuova leader della casata, figlia del lord Hellsing, che ha creato Alucard appositamente per proteggere sua figlia nel caso qualcuno attentasse alla sua vita. Alucard è una creatura creata al servizio della famiglia per proteggerla, ma Integra ha deciso di addestrare il vampiro per renderlo il difensore della razza umana.

Alla fine, infatti, Hellsing diventa una battaglia tra mostro “buono” e mostro cattivo, ovvero Alucard contro i nazisti. A questo punto l’anime diventa uno spettacolo di pura violenza, una violenza intensa, stupenda, una violenza che diventa una vera e propria espressione d’arte, con il vampiro londinese mandato a fare strage di vampiri nazisti, mettendo in scena un’altra guerra che scatta tra Londra e Germania. Ciò che combina Alucard nei suoi combattimenti, infatti, specialmente nella parte finale ricca di esplosioni e sangue, è intrattenimento vero e proprio. La violenza che si vede in quest’opera ha una bellezza che supera tranquillamente tutti i film d’azione americani, per via della sua libertà di espressione e di black humor.

Cos’è il bene e cos’è il male?

Il dubbio che risveglia l’autore dell’opera, in tutta la violenza e il politicamente scorretto che si vede in Hellsing, è cos’è davvero il bene? Combattere in nome di Dio? Spargere il suo verbo, senza tener conto delle altre religioni, degli altri punti di vista e delle altre tradizioni? Cos’è invece il male? Non accettare la religione di un Dio che non ti appartiene? Rimanere sulle idee che ti sei creato tu? Seppur Hellsing sia uno spettacolo per gli occhi, la morale si basa proprio su questo, sulla critica non solo del cristianesimo, ma su ogni sorta di religione che vuole imporre le proprie regole, mancando di rispetto alle tradizioni altrui o, in ogni caso, causando del male convinto invece di fare del bene al mondo.

Le azioni di Padre Anderson sono infatti sbagliate, seppur compiute in buona fede, seguendo un’ideologia che probabilmente neanche è innata in lui, ma che gli ha semplicemente inculcato il Vaticano. Anderson è un cristiano schiavo della propria religione, un uomo dalla mentalità chiusa, che non riesce ad aprire i suoi orizzonti. Questo mette in serio pericolo il mondo quando diventa un grande ostacolo per Alucard, che gli rende difficile l’obiettivo di sconfiggere la vera minaccia e salvare il mondo, solo perché Anderson è un cristiano estremista e non guarda oltre. Perciò, nel caso tu creda in un Dio, ciò non toglie che tu possa farlo liberamente, ma non renderlo così estremo da ostacolare gli altri.

L’episodio di Anime Breakfast finisce qui! Con questo, consigliamo caldamente di recuperare Hellsing, un’opera che va assolutamente vista, cristianesimo o meno. Continua a seguirci su tuttotek.it per il prossimo episodio di Anime Breakfast e tanto altro dal mondo del cinema!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone come GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.