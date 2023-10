In occasione di Halloween vogliamo parlarvi, in questo nuovo e velocissimo Anime Breakfast, di Yami Shibai, serie di mini-episodi autoconclusivi prodotto dallo studio ILCA: preparatevi al vero horror, ma stavolta in piccole dosi

La scorsa settimana, nell’ultima puntata di Anime Breakfast, abbiamo ripercorso con voi, in una veloce Top da cinque posizioni, alcuni delle migliori serie animate giapponesi a tema horror da poter guardare, da soli o in compagnia, per la notte di Halloween. Abbiamo volutamente lasciato fuori una serie per potervene parlare più accuratamente in un altro episodio, sempre legato alla ventura festa di Ognissanti, e che ci sembra la scelta più opportuna per passare una serata a tema anime. Tagliamo la testa al toro ed addentriamoci nel Teatro degli Orrori: parliamo di Yami Shibai.

Pillol horror | Anime Breakfast FAST: Yami Shibai e l’horror in pillole!

Yami Shibai non è propriamente una serie, quanto un’antologia. Nasce nel 2013, con una stagione che spopola e a cui ne seguono, nel corso dei successivi anni, altre dieci. L’undicesima stagione, composta da 13 episodi, è andata in onda nell’estate di quest’anno. Quel che potrebbe suonare strano è la cadenza così ravvicinata: come è possibile creare così tanti episodi in così poco tempo? Semplice: ogni puntata di Yami Shibai è lunga appena 4 minuti. Ciò non sminuisce affatto la complessità della serie dello studio ILCA, diretta da Tomoya Takashima e composta da Hiromu Kumamoto. Quasi 150 episodi in 10 anni, tutti diversi fra loro, che partono tutte dallo stesso presupposto: il folklore giapponese.

Ogni pomeriggio alle cinque uno strano uomo mascherato, chiamato Gaito Kamishibaiya, si presenta al parco giochi con il suo teatrino mobile. Tramite l’utilizzo di marionette di carta, il Gaito rappresenta diverse storie dell’orrore, leggende metropolitane e tipiche narrazioni del folklore horror giapponese. Una delle caratteristiche più riconoscibili della serie è il suo stile visivo unico. Per realizzare gli episodi, lo studio ILCA ha proprio utilizzato una tecnica di animazione che ricalca perfettamente il teatro kamishibai, un tradizionale metodo di narrazione orientale in cui i racconti vengono presentati usando immagini disegnate su tavole di legno.

Minimal quanto basta | Anime Breakfast FAST: Yami Shibai e l’horror in pillole!

Uno stile molto minimal, dunque, che utilizza immagini statiche in un’atmosfera inquietante, incrementando di molto la sensazione di oppressione. La serie è composta da episodi autoconclusivi, come dicevamo in apertura, e nonostante possa sembrare strano è un format dannatamente azzeccato per l’obiettivo della serie. La possibilità di raccontare una vasta gamma di storie e leggende in modo rapido ed efficace, con sempre nuovi personaggi ed elementi horror, fa sì che lo spettatore non rimanga mai annoiato da quanto accade a schermo e che possa recuperare la serie anche tutta d’un fiato.

E nonostante la breve durata degli episodi, è stato comunque fatto un ottimo lavoro con la narrazione, che risulta sempre essere al limite del terrore, e con una buona alternanza di toni e stili che, pur rimanendo all’interno del genere di appartenenza, passano dal mistero al soprannaturale, attraverso le classiche splatter e semplicemente spaventose.

Buona serata!

Questo Anime Breakfast in salsa horror su Yami Shibai termina qui, in maniera molto fast e poco approfondita, perché davvero non c’è molto da dire sulla serie. Volevamo solo proporvela come metodo alternativo di passare la serata di Halloween, che siate soli o meno. Forse però, in questo caso, sarebbe meglio vederla in compagnia. Sia mai che qualcuno possa sgattaiolarvi alle spalle di nascosto. A presto!

