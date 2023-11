Anime Breakfast: Baccano! e la narrativa non lineare in tutto il suo splendore

In questa nuova puntata di Anime Breakfast andiamo a rivivere con voi Baccano!, serie animata del 2007 prodotta da Brain’s Base: è tempo di far rumore con la narrativa non lineare per eccellenza

E dopo i ben due episodi dedicati ad Halloween, una TOP e un FAST, Anime Breakfast torna con i suoi episodi regolari dedicati a serie singole, più o meno conosciute. In questa puntata vogliamo riscoprire con voi un adattamento, derivante da una light novel di Ryohgo Narita e illustrata da Katsumi Enami, creato dallo studio Brain’s Base in 13 episodi. Il titolo lo avete già visto, quindi è inutile continuare a dilungarci. Iniziamo questa puntata di Anime Breakfast dedicata a Baccano! È ora di far rumore!

Manhattan Bridge ni Kakeru Yume | Anime Breakfast: Baccano!

Baccano! è un’opera dal fascino indelebile, che rompe qualsiasi schema narrativo tradizionale e conduce il pubblico in un caos coinvolgente, un viaggio attraverso gli anni ’30 fra la Grande Depressione, il proibizionismo e l’ascesa degli Stati Uniti a potenza mondiale. Il tutto, però, segue una narrazione non lineare: la trama è frammentata, segue diverse linee temporali che si intrecciano e si sovrappongono e richiedono, al netto di tutto, un impegno attivo agli spettatori, che devono saper collegare i punti da soli per capirne l’intreccio effettivo. Un intricato rompicapo narrativo in cui il pubblico, insieme ai personaggi stesso, deve unire tutti i pezzi del puzzle.

Al centro della narrativa c’è la scoperta di un elisir dell’immortalità da parte di una famiglia di alchimisti, cosa che rende, ovviamente, molti dei personaggi principali immortali e che dà inizio a una serie di eventi misteriosi. Saltando avanti e indietro nel tempo, nell’intricato cruciverba di cui vi abbiamo parlato prima, la narrazione rivela dettagli sul passato e sul presente dei personaggi principali.

Alveare no Bruce | Anime Breakfast: Baccano!

Palcoscenico delle vicende è il Treno Flying Pussyfoot (non ci stiamo inventando nulla), e si tinge presto di rosso per un conflitto sanguinoso che coinvolge ladri, criminali, sicari e alchimisti. Fra le gang criminali troviamo la famiglia Martillo, i Lemures e i Russo, tutti alla ricerca del controllo sull’elisir dell’immortalità, scatenando una serie di intrighi e rivalità. Ad accompagnare questa grande trama orizzontale troviamo anche quella di Firo Prochainezo, alla ricerca della verità sulla scomparsa di suo fratello Dallas Genoard.

Non vi vogliamo anticipare nulla, perché, a distanza di anni dalla prima visione di Baccano!, ricordiamo ancora con nostalgia i vari schemini che ci siamo dovuti fare per poterci capire veramente qualcosa. Non sarà facile, ma vi darà una grande soddisfazione riuscire a poter ricollegare tutti i punti e strecciare i fili di questa gigantesca matassa.

Utakata no Inori | Anime Breakfast: Baccano!

Come detto, fra i temi principali della serie troviamo l’immortalità, a cui seguono, ovviamente, importanti domande etiche sulla natura stessa di questa grande fortuna (o sfortuna, chi lo sa), sulle conseguenze pratiche della ricerca fatta per ottenerla e sulla moralità delle azioni degli immortali stessi. A seguire, viene analizzata molto anche la criminalità organizzata e il potere all’interno delle gang caratteristiche degli anni ’30. La serie si addentra abbastanza all’interno delle complesse dinamiche che permeano queste organizzazioni, nelle rivalità e nelle lotte per il potere.

La casualità, il caos e il Baccano! giocano un ruolo significativo nei fatti della trama, portando spesso a sviluppi inaspettati e a sorprendenti e inattese connessioni tra i personaggi. Nonostante questo gran caos che permea gran parte della storia, Baccano! mette anche in evidenza l’importanza delle connessioni umane. Le relazioni tra i personaggi, che spesso si sviluppano nel corso di svariati decenni, costituiscono il fulcro delle loro storie e delle scelte che compiono.

In the Speak Easy | Anime Breakfast: Baccano!

Tantissimi dei personaggi della serie non possono essere classificati come “buoni” o “cattivi”, sfidando dunque le convenzioni morali tradizionali e presentando una lunga pletora di personaggi che si comportano in modi ambigui e contraddittori. Tra i più iconici ricordiamo Isaac Dian e Miria Harvent, noti e arcinoti per la loro eccentricità, il loro buon cuore, ma soprattutto il loro modo di fare comicità. Nonostante siano dei criminali, vi sfidiamo a farveli stare antipatici sul serio.

Ambiguo è anche il personaggio di Vino, Claire Stanfield, un giovane assassino noto per le sue grandi abilità, con un lato oscuro e sadico, ma incredibilmente legato e affezionato alla sua famiglia. Altrettanto leali sono Keith, Berga e Luck Gandor, membri di una delle gang criminali principali nella serie, fortemente legati tra loro. Invece Ladd no. Ladd Russo è un pazzo assassino e basta, non affezionatevi.

Gun’s & Roses

Insomma, chiudiamo questa puntata di Anime Breakfast dedicata a Baccano! raccomandandovene la visione. Nonostante sia una serie decisamente complessa da seguire e in cui dovrete essere molto attenti a ciascun dettaglio e ciascun rapporto d’amicizia, di forza o d’amore, il saper sbrigliare la matassa e arrivare al cuore di tutto è una sensazione davvero indescrivibile. E sì, a breve vi parleremo anche di Durarara!! A presto.

Vi ricordiamo che potete recuperare la serie su Prime Video. Fateci sapere che cosa ne pensate di Baccano! qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

