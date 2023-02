Gli storici canali musicali editi da Seven Music Entertainment tornano in TV al canale 4718 e 4720 di Samsung TV Plus con CHILI

CHILI, la piattaforma streaming tra i primi top player dell’intrattenimento in Italia, grazie a ROCK TV e HIP HOP TV andrà a rafforzare la sua presenza nell’offerta canali di Samsung TV Plus con contenuti always on dedicati ai fan della musica.

Per i pochi che non conoscono Samsung TV Plus, si tratta di una TV gratuita, preinstallata su tutti gli Smart TV Samsung 2016-2023 e disponibile per il download da Google Play e Galaxy Store su smartphone e tablet Samsung Galaxy in territori selezionati. Samsung TV Plus offre istantaneamente un numero sempre crescente di canali di diversi generi. Il servizio video gratuito e supportato da pubblicità è disponibile nel Regno Unito e in altri 15 territori europei: tutto ciò che serve è una connessione a Internet. Ma ora, entriamo nel vivo della notizia, non prima di aver letto le importanti dichiarazioni di Cristina Sala– Samsung TV Plus Italy Lead;

Samsung TV Plus è estremamente entusiasta di collaborare ancora una volta con CHILI attraverso Rock TV e Hip Hop TV’- L’8 febbraio 2023 segna il lancio di questi 2 nuovi canali tra altri 5, raggiungendo un totale di 91 canali su questa piattaforma gratuita Samsung preinstallata

Samsung TV Plus: rock e hip hop TV ora in Free Streaming

Disponibile al canale 4718 di Samsung TV Plus, ROCK TV è il primo canale italiano interamente dedicato alla musica ROCK alternativa. Creato da Seven Music Entertainment S.r.l., fin dalla sua fondazione nel 2001 ROCK TV è leader nella promozione della musica ROCK in Italia e, grazie a un forte carattere locale, vanta una fanbase altamente fidelizzata di appassionati ai videoclip e alle produzioni originali ed esclusive che caratterizzano la sua identità, tra cui i grandi eventi live di ROCK TV, le interviste a star della musica ROCK italiana e internazionale, i concerti, i documentari sulle icone del ROCK internazionale e italiano e i programmi di intrattenimento.



Presente da oltre 20 anni nel settore del media entertainment, dal 2001 ROCK TV ha trasmesso 15.000 ore di dirette, intervistato più di 2000 artisti, realizzato oltre 500 eventi, ascoltato quasi 45.000 band emergentiraccogliendo un vero e proprio patrimonio di video e immagini che illustra l’evoluzione della scena ROCK italiana e internazionale negli ultimi vent’anni e posizionandosi come un punto di riferimento per gli amanti del ROCK di tutte le generazioni.

Insieme a “ROCK TV Star” e “ROCK TV Hits”, tra i format proposti da ROCK TV troviamo “CRAZY”, che assicura un intrattenimento ad alto tasso di follia in compagnia di Ste, Tato e Teo (i VJ più improbabili del panorama televisivo italiano che in ogni puntata interpretano ruoli diversi e raccontano e reinventano la storia della musica e non solo in modo ironico e politicamente scorretto). Impossibile, infine, non menzionare “ROCK TV Live con PINO SCOTTO”, il format capitanato da uno dei personaggi televisivi più amati nonché pioniere, con i Vanadium, dell’hard Rock in Italia: stiamo parlando di Pino Scotto, che durante il programma interagisce in diretta con il pubblico rispondendo alle domande dal vivo sui canali social di ROCK TV con la sua inconfondibile verve “controcorrente”.

Per gli amanti dell’Hip Hop e per coloro che si identificano nel movimento culturale nato nel Bronx all’inizio degli anni ‘70, al canale 4720 di Samsung TV Plus, c’è poi HIP HOP TV: il canale che grazie al potere inclusivo e culturale dell’hip hop, è diventato un hub di connessione per le generazioni cresciute sull’onda del rap e della musica trap. Nato il 1° ottobre 2008, HIP HOP TV è oggi l’unico canale televisivo interamente dedicato alla musica hip hop in Italia nonché sinonimo di una nuova società “multietnica” che si riconosce nella musica urban.

HIP HOP TV è un canale tematico, dinamico e moderno, con rotazioni di videoclip selezionati, grandi eventi live e approfondimenti sui contenuti; al pari di ROCK TV, si presenta come un progetto multimediale TV-Social-Eventi che fin dagli esordi ha raggiunto importantissimi risultati come i memorabili concerti per il compleanno del canale con tutti i più grandi artisti della scena al Forum di Milano con 4 sold out consecutivi, lo storico sold out all’Arena di Verona con J-Ax, Fedez, Club Dogo ed Emis Killaaccompagnati da un’orchestra sinfonica, tutti trasmessi in TV con risultati di ascolto molto rilevanti.

Il palinsesto comprende una programmazione musicale molto curata, “HIP HOP TV HITS”, con i videoclip delle hit del momento, “HIP HOP TV STAR”, interamente dedicato alle icone del panorama nazionale e internazionale, “Made in Italy”, uno spazio esclusivo per gli artisti italiani della scena. Ad arricchire il palinsesto tutti i grandi eventi dal vivo organizzati dal canale.

Queste sono state invece le dichiarazioni di Giorgio Tacchia, CEO & Founder di CHILI;

La partnership con Seven Music Entertainment è un traguardo che punta i riflettori su un fattore di business di primaria importanza per il settore dell’entertainment: l’esperienza di fruizione da parte di un pubblico sovrastimolato e, oggi più che mai, alla costante ricerca di qualità. Nel 2022 abbiamo lanciato il servizio di fast channel su canali terzi abbattendo le barriere all’ingresso tipiche dei modelli di business con abbonamento, affidando alla più grande internet company italiana, Italiaonline, la concessionaria esclusiva degli spazi pubblicitari presenti sui nostri fast channel.

In questo senso, la flessibilità, la storia e la forte brand identity di ROCK e HIP HOP TV si adattano perfettamente a iniziative editoriali customizzate grazie alla presenza di un target fedele ed altamente profilato, mentre il nostro partner Samsung TV PLUS amplia la propria offerta in un momento storico nel quale la Connected TV diventa il modello distributivo centrale e tailor-made anche da un punto di vista della proposta commerciale

Questo era tutto per le novità in merito a Samsung TV Plus, se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci.