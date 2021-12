Ryan Reynolds e il suo nuovo film: Spirited

R yan Reynolds ha mostrato sul suo profilo instagram un first look di Spirited, il suo nuovo film targato Apple

Ryan Reynolds tornerà sui grandi schermi cinematografici con il nuovo film Spirited, insieme a Will Ferrell e Octavia Spencer.

Proprio lo scorso Ottobre ha annunciato la fine delle riprese di Spirited. Proprio come riportato da Comic Book:

Spirited sarà un musical basato su A Christmas Carol di Charles Dickens

Di fatti non sorprende per niente che il first look del progetto venga rivelato proprio nel periodo natalizio.

Il post condiviso da Ryan Reynolds sul suo profilo Instagram mostra una serie di scatti fotografici dei personaggi coinvolti nel titolo.

Spirited: contenuti extra del film

Spirited è stato scritto e diretto da Sean Anders e John Morris, la trama tratta la storia del personaggio principale interpretato da Ryan Reynolds che sarà una sorta di Ebenezer Scrooge che si scontrerà con i fantasmi del Natale del passato del presente e del futuro.

Si tratta di una moderna interpretazione musicale della classica storia natalizia di Charles Dickens, A Christmas Carol.

Qualche mese fa, a proposito della fine delle riprese di Spirited, Ryan Reynolds scrisse:

Fine delle riprese per me! Tre anni fa ho detto si a questo progetto in cui ballo e canto insieme a Will Ferrell. E questo è anche il secondo film in cui collaboro con Octavia Spencer! Mi merito proprio un periodo sabbatico. Sono stato vergognosamente fortunato a poter lavorare con un team del genere di creatori e aritsi così estremamente dotati!

Ma.. nel corso di un’intervista con The Hollywood Reporter, l’attore – sposato con la bellissima Blake Lively, altrettando famosa e celebre, soprattutto per il suo ruolo di Serena Van Der Wodsen in Gossip Girl, dalla quale ha avuto tre spendidi figli – ha parlato anche della sua volontà di volersi allontanare momentanemente dal mondo della recitazione, dicendo:

Lo faccio per la mia famiglia! Voglio ritagliarmi un pò di tempo per loro. Sapete, il tempo in cui lavori non tornerà mai più indietro!.

