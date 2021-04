Recensione Zero: una serie TV che grida novità

Zero è la nuova serie TV italiana originale Netflix che sarà disponibile sulla piattaforma italiana e in altri 190 paesi nel mondo dal 21 aprile 2021. Ecco qui la nostra recensione.

TITOLO ORIGINALE: Zero. GENERE: Fantascienza. NAZIONE: Italia. CREATORE: Antonio Dikele Distefano, Menotti. CAST: Giuseppe Dave Seke, Haroun Fall, Beatrice Grannò, Dylano Magon, Daniela Scattolin, Madior Fall, Virginia Diop. DURATA: 25 minuti circa ad episodio. DISTRIBUTORE: Netflix. USCITA: 21 Aprile 2021.

Zero è la nuova serie TV italiana originale Netflix, disponibile sulla piattaforma in Italia e in 190 paesi del mondo dal 21 aprile 2021 con una prima stagione di 8 episodi da 25 minuti l’uno circa. La serie TV si basa sul libro Non ho mai avuto la mia età di Antonio Dikele Distefano che ha preso parte alla sceneggiatura insieme a Stefano Voltaggio, Massimo Vavassori, Carolina Cavalli e Lisandro Monaco. Nel team creativo ha preso parte anche Menotti, fumettista e sceneggiatore, creatore di Lo chiamavano Jeeg Robot, il cui tocco di vede molto chiaramente fin dai primi episodi.

Trama | Recensione Zero

Zero ci porta in una Milano fatta di quartieri di periferia e di quartieri residenziali di lusso, collegati da un giovane e timido protagonista, che consegna pizze con la sua bicicletta. Zero vive nel Barrio, quartiere periferico che si trova in grave pericolo e proprio in questo contesto, diventa consapevole del suo superpotere, l’invisibilità. Qui, decide di aiutare i suoi coetanei, Sharif, Inno Momo e Sara a salvare il quartiere e renderlo un posto migliore.

Fin dal primo episodio, Zero emana novità, di quelle che si apprestano a voler portare una rivoluzione e questa rivoluzione è sicuramente legata al modo di concepire e produrre serie TV in Italia. Al di là delle sbavature, sceneggiatura, regia e fotografia sono i tre elementi che lanciano Zero come una delle serie più interessanti di questi ultimi anni e che sicuramente farà molto parlare di sé.

Una serie TV molto scritta | Recensione Zero

Zero è una serie molto scritta, nel senso che nella sceneggiatura sono presenti con grande chiarezza e dettaglio, una trama ben precisa, una città che parla, Milano e un messaggio da comunicare. Questi sono tanti elementi, forse troppi all’interno di otto episodi di breve durata, ma fanno comunque trasparire l’intenzione che il prodotto in sè sia molto solido.

La trama si incentra sul tema dell’invisibilità, con giovani protagonisti che vivono in un quartiere periferico o che vivono in un quartiere residenziale di lusso, come il caso di Anna, interesse amoroso di Zero e che sono accomunati da non riuscire a farsi vedere o sentire all’interno della società o di un gruppo. Tutti giovani con talenti e ispirazioni, dal fumetto per Zero all’architettura per Anna alla musica per il nuovo gruppo di amici del Barrio. E questa invisibilità è trasposta anche in forma di super potere: Zero può effettivamente diventare invisibile. Quindi grazie a questo elemento, una serie realistica, ambientata in una Milano che parla di sé, diventa anche fantascientifica.

Anche se la scrittura delle scene e dei personaggi, trasuda di realismo, ad esempio nei dialoghi che sono veloci, che utilizzano il parlato moderno e cambiano se i protagonisti si trovano nel Barrio o se si trovano a City Life, il nuovo quartiere di lusso di Milano. I personaggi alternano ironia, battute divertenti, momenti di intensità e sconforto, esattamente come accade nella vita quotidiana.

Quindi si può dire che anche senza l’aspetto fantascientifico, Zero sarebbe stata una serie molto interessante, perché i suoi protagonisti sono attuali, parlano della situazione attuale di una città, dei suoi quartieri, dei suoi problemi e degli italiani di prima e seconda generazione.

Regia e direzione di fotografia per un prodotto internazionale | Recensione Zero

Accanto ad una scrittura così fitta, ci sono una regia e una direzione di fotografia che ambiscono a fare di Zero un prodotto internazionale. Questo perché la regia è serrata e fluida, non si sofferma troppo sulla stessa situazione, cambia velocemente personaggi, location e tema. Per quanto questo può essere visto come un difetto della serie, che talvolta mostra cambi di scena frettolosi, in realtà spinge molto sul dinamismo. Un dinamismo che è anche supportato dalle immagini di Milano che scorre dietro la bicicletta di Zero quando consegna le pizze da un quartiere all’altro.

E qui si inserisce anche una fotografia dai colori vivi, realistici che esalta al meglio ogni situazione o quartiere in cui le scene si inseriscono, alternando in i campi ai primi piani di protagonisti nei momenti più emotivamente intensi. Anche l’aspetto fantascientifico dell’invisibilità di Zero è davvero ben realizzato, mettendo quindi regia e fotografia sui livelli internazionali dei prodotti seriali a cui siamo abituati.

Un racconto di attualità | Recensione Zero

L’attualità di Zero è ciò che viene trasmesso all’interno di una confezione tecnica di scrittura e regia molto precisa e di buon livello: Zero è una serie TV attuale, che può parlare ai giovani, ma anche agli adulti che ancora non si sono resi conto di come la società sta cambiando. Il linguaggio è attuale, così come anche le problematiche che vivono i protagonisti, per non parlare poi del lavoro di Zero, cioè consegnare pizze come rider. La colonna sonora esalta tutto questo con gli artisti della scena rap e hip-hop del momento, che vede l’intervento di Marracash, Coez, Mahmood, Tha Supreme, Gué Pequeno e Madame.

Conclusione

Di fronte a tutti questi aspetti freschi e originali, Zero, nuova serie TV Netflix non è sicuramente una serie TV perfetta: le sbavature nella scrittura e nella regia ci sono, così come anche degli attori protagonisti molto giovani che hanno sicuramente bisogno di più esperienza recitativa. La scrittura molto fitta e precisa tende a far accadere delle situazioni in modo troppo rapido, lasciando quindi lo spettatore un po’ spaesato. Ma questi sono aspetti perdonabili per una prima stagione di un prodotto nuovo che è sopravvissuto anche alle riprese durante la prima pandemia del 2020. Tutti questi aspetti, possono essere sistemati in una possibile seconda stagione, che a quel punto porterebbe Zero ad essere una serie TV che davvero in grado di creare una rivoluzione seriale in Italia che pare comunque sia già iniziata.