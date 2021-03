Recensione Vikings 6B, l’eredità di Ragnar

Giunge alla sua conclusione Vikings, l’epica saga dedicata alle battaglie dei figli di Odino: leggete la nostra recensione dell’ultima parte della sesta stagione

TITOLO ORIGINALE: Vikings. GENERE: Storico. NAZIONE: Canada. IDEATORE: Michael Hirst. CAST: Alex Høgh; Marco Ilsø; Jordan Patrick Smith. DURATA: 45 min. circa a episodio. DISTRIBUTORE: TimVision; Netflix. USCITA: 30 dicembre 2020 su TimVision; 30 Marzo 2021 su Netflix.

Dopo essere stata distribuita in Italia dalla piattaforma di streaming TimVision, arriva anche su Netflix la seconda parte della sesta stagione di Vikings. Si conclude così, dopo sei lunghi anni, la serie di Michael Hirst dedicata alle battaglie, alle conquiste e alle esplorazioni dei guerrieri normanni nel IX secolo. Diciamo addio per sempre a Bjorn, Ivar, Ubbe e Hvitserk ricordando chi ha dato il via all’epica saga: il guerriero Ragnarr Loðbrók.

La trama | Recensione Vikings 6B

Dopo lo scontro con Bjorn, che muore da vero leader sul campo di battaglia, Ivar, che comprende che ora il piccolo Igor è pronto a diventare Re, decide di abbandonare Kiev e di fare ritorno a Kattegat insieme al fratello Hvitserk. Qui scoprono che è Harald il nuovo Re, e si rendono conto che Kattegat non è più casa loro. Il senz’ossa propone al fratello di tornare in Wessex per attaccare re Alfred e dare il via a una nuova battaglia tra vichinghi e sassoni.

Nel frattempo, in Groenlandia la situazione diventa sempre più insostenibile per il gruppo di Ubbe. Così, all’ennesimo scontro con Kjetil, che si rifiuta di condividere con gli altri una balena arenatasi sulla spiaggia, Ubbe, Torvi e pochi altri decidono di allontanarsi su una nave e partire alla volta di nuove terre. Dopo un difficile viaggio, giungono sulle coste di una terra a loro sconosciuta e fanno la conoscenza dei Mi’kmaq, una popolazione nativa americana con cui non sarà sempre facile la convivenza.

I figli di Ragnar | Recensione Vikings 6B

Nonostante Ragnar non faccia più parte della serie da un paio di stagioni, è innegabile che l’ultima manciata di episodi di Vikings sia una celebrazione del suo personaggio, che rivive nei suoi figli; Bjorn, Ubbe, Ivan e Hvitserk.

Ognuno di loro porta infatti dentro di sé una parte di Ragnar: in Bjorn rivediamo la furia in battaglia e l’ambizione di diventare Re; in Ubbe la sete di conoscenza, il desiderio di esplorare nuove terre, di conoscere culture differenti; con Hvitserk ritroviamo le debolezze, gli attimi di perdizione e la dissolutezza dellla vita del Ragnar ormai vecchio, stanco e in preda alle droghe; Ivar, infine, rappresenta il Ragnar stratega, scaltro, intelligente e con quel guizzo di genio e sregolatezza che faceva di lui un essere umano unico, che sembrava quasi un dio.

È in queste caratteristiche, nell’eredità di Ragnar, che possiamo ancora assaporare un po’ del primo Vikings, quello di cui ci eravamo follemente innamorati.

Il rimpianto delle prime stagioni | Recensione Vikings 6B

Con il pensiero che ci vola inevitabilmente a Ragnar e alle prime quattro stagioni della serie, è difficile non rimpiangere i tempi in cui era il personaggio interpretato da Travis Fimmel il protagonista assoluto della storia.

Dopo la morte di Ragnar, Vikings ha perso gran parte del suo fascino, perché era lui il personaggio che catalizzava l’attenzione col suo magnetismo, lo charme e il carisma.

Anche se, infatti, Ragnar è continuato a vivere, in parte, in alcune delle caratteristiche dei suoi figli, la sua assenza è pesata come un macigno sulla serie di Hirst, e Vikings, senza il suo protagonista e complice un’eccessiva ridondanza nelle trame proposte, ha faticato a trovare una nuova identità o un personaggio talmente accattivante da mantenere vivo l’interesse dei fan.

Resta, perciò, il rimpianto per il fatto che una serie con un potenziale immenso come Vikings si sia persa per strada e non abbia concluso il suo viaggio nel migliore dei modi.

Conclusioni

Non è mai semplice dire addio a una serie che, pur coi suoi alti e bassi, ci ha tenuto compagnia per anni. Vikings avrebbe dovuto concludersi prima? Certo. Avrebbe potuto fare di più nella caratterizzazione della storia e dei personaggi nelle ultime due stagioni? Assolutamente sì. Ma lo ricorderemo sempre per le battaglie coreografate alla perfezione, per la caratteristica fotografia fatta di colori freddi, per i meravigliosi paesaggi nordici, per l’affascinante misticismo. Chissa se nello spinoff, Vikings: Valhalla, ritroveremo un po’ delle atmosfere del vecchio Vikings.