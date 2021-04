Recensione The Soul: un mistero tra sci-fi e paranormale per Netflix

Direttamente da Taiwan, il 14 aprile arriva su Netflix The Soul, thriller sci-fi diretto da Cheng Wei-Hao: ecco la nostra recensione

TITOLO ORIGINALE: Ji hun. GENERE: mistery, thriller, fantascienza. NAZIONE: Taiwan, Cina. REGIA: Cheng Wei-Hao. CAST: Chen Chang, Janine Chun-Ning Chang, Anke Sun, Christopher Ming-Shun Lee, Baijia Zhang, Hui-Min Lin. DURATA: 130 minuti. DISTRIBUZIONE: Netflix. USCITA: 14 aprile 2021.

Negli ultimi tempi Netflix sta dando largo spazio ai prodotti provenienti dall’Oriente. Tra lungometraggi e serie TV, anche qui in Italia si sta finalmente arricchendo la scelta all’interno del catalogo. Il recente Night in paradise, presentato lo scorso settembre a Venezia, è solo uno degli esempi. Ma non troviamo unicamente i soliti Giappone, Corea del Sud e Cina a popolare l’elenco di film disponibili. Grande attenzione anche per la piccola isola di Taiwan, che a suon di festival sta conquistando anche il pubblico internazionale.

La nuova proposta della super piattaforma streaming Netflix è The Soul, film per l’appunto made in Taiwan disponibile a partire dal 14 aprile. The Soul mescola al suo interno diversi elementi: paranormale, crimine, fantascienza, mistero, dramma, ardite sperimentazioni, malattia. C’è un po’ di tutto nel nuovo lungometraggio del giovane Cheng Wei-Hao, regista classe 1984. Noi di tuttoteK l’abbiamo visto e vi proponiamo la nostra recensione: The Soul sarà stato all’altezza del discreto successo ottenuto tra la critica? Scopriamolo subito!

Trama e trailer | Recensione The Soul

Taipei, 2032. Wang Shi-Cong (Samuel Ku), magnate di una ricca società, viene trovato morto nella sua abitazione in circostanze misteriose. A occuparsi del caso vi sono il procuratore Liang Wen-Chao (Chang Chen), che al contempo deve affrontare un cancro in fase avanzata, e la moglie Ah-Bao (Janine Chun-Ning Chang), poliziotta della squadra anticrimine in attesa di un bambino.

La risoluzione del caso sembrerebbe semplicissima. Tutte le testimonianze e gli indizi incolperebbero infatti il figlio Wang Tian-you (Hui Min-Li), mentalmente instabile e desideroso di vendicare la madre defunta Tang Su-Zhen (Baijia Zhang). Ma anche l’attuale moglie di Shi-Cong, Li Yan (Anke Sun), e il collega d’affari dell’uomo, il dottor Wan (Christopher Ming-Shun Lee), sembrano avere qualcosa da nascondere. Le indagini si complicano, e i due coniugi avranno a che fare con qualcosa che non avrebbero mai immaginato di scoprire.

Un futuro senza identità | Recensione The Soul

Detta così, la storia di The Soul sembrerebbe il classico thriller trito e ritrito in cui lo scopo è quello di scoprire il colpevole di un omicidio. Nella realtà dei fatti, il nuovo film Netflix si discosta molto dalle crime stories fatte a stampino, se non altro per l’originalità della sua risoluzione.

Partiamo dall’ambientazione: siamo a Taipei, Taiwan, in un futuro non molto lontano dal nostro, il 2032. Cheng Wei-Hao è ottimista e dal canto suo immagina un mondo in cui la tecnologia sia molto più snella – lo notiamo in particolare durante il corso delle indagini. Ma soprattutto immagina una società in cui si fanno passi da giganti nel campo medico, specialmente nella lotta contro il cancro. La malattia del procuratore Liang e del defunto Wang non è casuale, perché sarà il vero e proprio motore degli avvenimenti.

Tornando all’epoca storica in cui si svolge la vicenda, è un peccato che non si sia fatto uno sforzo in più nel dare carattere a questo futuro potenzialmente distopico, un futuro in cui è possibile trasmigrare le anime a proprio piacimento. Immaginate la Los Angeles di Blade Runner, per dirne una, in cui il paesaggio urbano è a tutti gli effetti protagonista della storia. Fatta eccezione per le abitazioni, la stazione di polizia e l’ospedale, in The Soul non vediamo quasi nulla di questa città iper-tecnologica, un elemento che invece avrebbe potuto dare grande carattere alla narrazione. Insomma, non basta la livida fotografia a trasformare l’ambientazione in elemento chiave della vicenda.

Paranormal crime story | Recensione The Soul

Il futuro in cui è ambientato The Soul non lascia comunque da parte la superstizione, ed ecco che vediamo comparire l’elemento soprannaturale che per buona parte del film appare fondamentale. Tra riti sciamanici, taoismo, maledizioni e reincarnazioni, il classico mistero stile whodunit si trasforma in un thriller dai connotati paranormali.

The Soul, nelle sue oltre due ore di visione, finisce per stratificare tanti elementi, cambiando le carte in tavola con un plot twist dietro l’altro. Ogni volta che il mistero sembra risolto, arriva un tassello del puzzle ad aggiungere un nuovo punto di vista alla vicenda. Se il colpo di scena ha sempre un forte impatto sul pubblico, forse questa volta è utilizzato in maniera eccessiva e ridondante. Quasi come se Cheng Wei-Hao non volesse in nessun modo abbandonare la sua creatura filmica.

Bisogna ammettere che il regista non cade nell’errore di perdersi in una sceneggiatura troppo criptica, che ingarbuglia personaggi e vicende lasciando grossi buchi di trama e finendo per depistare lo spettatore. Cheng si prende tutto il tempo necessario perché le dinamiche risultino le più chiare possibili. Lo spettatore ha tutti i mezzi per comprendere cosa stia succedendo. I numerosi flashback (sì, anche questa volta forse un po’ eccessivi) aiutano sicuramente a chiarire gli eventi in un momento e nell’altro. Tuttavia, con qualche tuffo nel passato in meno si sarebbe evitato di spezzare la narrazione, rendendola troppo didascalica.

Conclusioni

All’interno del gruppo di attori, il protagonista Chang Chen regala senza dubbio la prova più convincente. Forte del suo intenso sforzo fisico per interpretare il procuratore Liang – l’attore ha perso ben 24 chili in tre mesi – la sua interpretazione spicca all’interno di un cast di medio livello, aiutato sicuramente dall’intensità attribuita al suo personaggio.

L’intento di The Soul, che cerca di approfondire non solo l’aspetto crime della vicenda, ma anche il frangente emotivo dei personaggi – la perdita, la malattia, l’amore – è lodevole. Nonostante questo, non ci sentiamo di giudicare il prodotto completamente riuscito, a causa di alcune lungaggini che sfilacciano entrambe le anime (non a caso) del lungometraggio. Asciugando la fitta sceneggiatura, The Soul avrebbe potuto certamente raggiungere un livello superiore.

