Recensione Only Murders in the Building 3: episodio 5

Only Murders in the Building 3 prosegue con la proiezione dell’episodio 5, disponibile su Disney+, del quale vi proponiamo la recensione

TITOLO ORIGINALE: Only Murders in the Building. GENERE: commedia, giallo. NAZIONE: Stati Uniti. REGIA: Don Scardino. CAST: Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Paul Rudd, Meryl Streep. DURATA: 40 minuti per episodio. DISTRIBUTORE: Disney+. USCITA: dall’8 agosto 2023.

Dopo i primi quattro episodi, Only Murders in the Building 3 arriva a metà del percorso della stagione e punta sullo sviluppo dei suoi protagonisti e delle loro vite private. In questo episodio abbiamo un turbinio di relazioni che interessano i protagonisti e fanno progredire la trama sempre più in una direzione divergente per il trio.

Trama e trailer | Recensione Only Murders in the Building 3: episodio 4

Il quinto episodio della terza stagione di Only Murders in the Building si dipana in tre trame parallele, che riguardano ciascuna uno dei protagonisti e delle loro storie d’amore. Charles si confronta infatti con Joy sul suo rossetto nella stanza del backstage di Ben, ma allo stesso tempo dà modo alla propria promessa di dubitare di lui. Le divergenze sembrano non sembrano appianabili, e potrebbero portare a una definitiva chiusura della relazione.

Nel frattempo, gli altri due personaggi principali vedono sbocciare i loro interessi romantici, naturalmente senza mettere in secondo piano il mistero dell’omicidio. In effetti, Mabel viene tratta in inganno per partecipare a un appuntamento con Tobert, con il pretesto di trovare dettagli sulla sostituta di Ben. Ma ciò che cercano li porta a una scoperta molto più allettante: un medico misterioso che ha curato Ben poco prima dei fatti che ne hanno portato alla morte. Al contempo l’interesse tra Oliver e Loretta (Meryl Streep) culmina in una romantica serata. Ma, proprio alla fine, il regista scopre una serie di indizi che sembrano indicare un movente per Loretta.

Nuovi amori sbocciano, uno sfiorisce | Recensione Only Murders in the Building 3: episodio 4

Pur ponendosi come un episodio di transito in cui i nostri tre amati protagonisti sono tenuti separati da occorrenze personali, questo episodio non si limita ad essere un filler. Oltre a esplorare le dinamiche intercorrenti tra Oliver, Charles e Mabel e i corrispettivi interessi amorosi, la puntata sfrutta l’occasione per introdurre tantissimi nuovi spunti che ci portano a mettere in discussione alcune teorie e a percorrere vie ancora inesplorate. D’altronde questo è l’aspetto che ha determinato il successo della serie: la sua fantastica imprevedibilità. Grazie a tante nuove scoperte, rivelazioni e segreti celati che vengono pian piano alla luce, lo spettatore è così chiamato a mettere in gioco il proprio intuito e le proprie capacità deduttive in maniera attiva.

Nonostante quindi manchi un po’ mancato vedere il trio di protagonisti interagire tra loro, è bello vedere ognuno di loro provare a relazionarsi con i rispettivi partner. Se Oliver sembra aver trovato in Loretta la compagna di vita che il destino gli ha sempre negato, Charles, pur avendo compreso i suoi errori grazie al confronto con la spassosa Sazz (Jane Lynch) rischia di perdere l’unica donna che aveva deciso di amarlo nonostante tutti i suoi difetti. Mabel, d’altra parte, abbassa le difese con un uomo con cui sente una forte connessione e che sembra considerare un’anima affine.

Conclusioni

L’episodio 5 di Only Murders in the Building 3 riesce a farci appassionare non solo alla componente giallistica, ma anche al vissuto dei protagonisti, senza per questo risolversi in un riempitivo. La sempre ottima colonna sonora e le suggestive ambientazioni contribuiscono inoltre a ricreare atmosfere uniche nel loro genere, capaci di rispecchiare l’interiorità dei singoli personaggi, tratteggiati con cura e capaci di risultare credibili e coerenti in ogni loro azione.

