Only Murders in the Building 3 si conclude con la proiezione dell’episodio 10, disponibile su Disney+, del quale vi proponiamo la recensione

TITOLO ORIGINALE: Only Murders in the Building. GENERE: commedia, giallo. NAZIONE: Stati Uniti. REGIA: Don Scardino. CAST: Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Paul Rudd, Meryl Streep. DURATA: 40 minuti per episodio. DISTRIBUTORE: Disney+. USCITA: dall’8 agosto 2023.

Cala il sipario sulla terza stagione di Only Murders in the Building ed è tempo di bilanci. L’episodio della settimana scorsa ci aveva instradato verso la soluzione del caso, solo parzialmente compresa dal trio. La rivelazione dell’assassino di Ben abbastanza presto, sin dalle prime battute, essendo in qualche modo anticipata dal tema della maternità che ha percorso molti degli episodi di questa stagione. Proprio per questo motivo, forse purtroppo, non si instaura un vero e proprio climax sul mistero da risolvere. Questo però è una chiave di lettura di questa stagione, forse più commedia che giallo. Dalla prima alla prima dell’opera teatrale di Oliver, tutto si è risolto per il meglio e lo spettacolo è stato un successo, degna conclusione di un percorso molto complesso.

Trama e trailer | Recensione Only Murders in the Building 3: episodio 10

L’ultimo episodio della stagione di Only Murders in the Building instrada alla fine tutti i protagonisti verso un sommario lieto fine, salvo un colpo di scena che ci proietta immediatamente verso una quarta stagione, fresca di rinnovo. Si tratta di, pare quasi superfluo dirlo, un nuovo assassinio all’interno del palazzo, che spalanca anche nuovi interrogativi, anche perché è probabile che in realtà la vittima designata fosse Charles, e ciò avrebbe delle implicazioni enormi. Questi ragionamenti appartengono, però, a un futuro ancora tutto da scrivere: per il momento concentriamoci su ciò che abbiamo visto in questa terza stagione della serie distribuita da Disney+, analizzando il finale di stagione di Only Murders in the Building.

Come accennato nell’introduzione, Only Murders in the Building regala un lieto fine a tutti. A partire chiaramente da Oliver, che riesce finalmente a portare in scena il suo musical, ottenendo la recensione entusiastica della critica che certificando il riscatto della sua carriera. Alla gloria lavorativa, si aggiunge anche la soddisfazione personale del suo rapporto con Loretta, quanto mai vivo e appassionato. Anche la donna corona i suoi obiettivi: si ricongiunge ufficialmente col figlio Dickie ed è pronta a fare il salto di qualità nella sua carriera. Charles ottiene finalmente il suo riconoscimento come attore e riceve anche un messaggio da Joy che può essere un preludio a una riconciliazione, mentre Mabel risolve il caso, mostrando ancora una volta la sua grande abilità, e compie una scelta con Tobert, dopo molte incertezze.

L’assassino è svelato | Recensione Only Murders in the Building 3: episodio 10

A margine della chiusura delle trame di questa terza stagione, la serie sparge qua e là anche alcuni indizi per il futuro: un nuovo omicidio, il trasferimento di Tobert e Loretta a Los Angeles per lavoro, con Mabel e Oliver che hanno ammesso di gradire la città a piccole dosi. Non può essere una causalità che due personaggi ottengano un legame così stretto con Los Angeles e chissà che quindi, in futuro, non potremo fare un’incursione nella città del cinema, uno scenario che potrebbe dare alla serie un tono inedito.

L’episodio finale di Only Murders in the Building, in definitiva, è stato il giusto coronamento per una stagione che, pur mantenendo l’alto livello cui ci ha abituato la serie, ha mostrato qualche incertezza in più rispetto al passato. Questa puntata, comunque, è contrassegnata da una certa solennità, una magnificenza incarnata dall’alternanza dei momenti dello spettacolo e della trama vera e propria. Le canzoni e le performance sul palcoscenico hanno garantito un apporto scenografico importante e conferito al narrato un ritmo incalzante, capace di catturare lo spettatore. Tutto molto convincente esteticamente anche se è stato l’intreccio a rappresentare il punto debole della stagione.

Conclusioni

Rispetto alle due precedenti stagioni, la trama di questo terzo capitolo della serie è stata più incerta. Il crimine e le indagini, punti focali delle scorse stagioni, qui hanno lasciato il passo ad altre questioni e questo un po’ dispiace. Il mistero della morte di Ben è molto meno appassionante degli altri risolti dal trio e anche lo scioglimento finale non colpisce. D’altro canto la chimica tra i tre protagonisti funziona ancora alla grande e anche le trame singole sono andate avanti a gonfie vele. È poi doveroso sottolineare, inoltre, oltre alla solita grande prova del trio, anche gli innesti di questa terza stagione, su tutti Meryl Streep e Paul Rudd, capaci di alzare il già vertiginoso livello artistico della produzione Hulu. Aspettiamo dunque altre incursioni importanti nel cast, e attendiamo con ansia la quarta stagione.

7 Cala il sipario Punti a favore Buone scelte della trama e qualche sorpresa

Buone scelte della trama e qualche sorpresa Meryl Streep si conferma la marcia in più della stagione Punti a sfavore Troppo telefonata la preparazione della quarta stagione

Troppo telefonata la preparazione della quarta stagione Alcune scelte potevano essere più coraggiose

