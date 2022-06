Recensione Obi-Wan Kenobi episodio 5: il fantasma di Anakin

Ecco la nostra recensione dell’episodio 5 di Obi-Wan Kenobi: dopo la battuta d’arresto dello scorso episodio, la serie torna sui suoi livelli

La speranza è l’ultima a morire. Dopo un quarto episodio deludente sotto tutti i punti di vista, Obi-Wan Kenobi torna con ciò che ci aveva conquistato in prima istanza. Azione, suspence, dramma e colpi di scena sono tutti presenti in questo penultimo appuntamento. Non ci resta che aspettare la prossima settimana per la sua epica conclusione. Immergiamoci ora nella recensione dell’episodio 5 di Obi-Wan Kenobi.

La trama | Recensione Obi-Wan Kenobi episodio 5

L’episodio inizia con un tuffo al cuore. Vediamo Anakin e Obi-Wan ai tempi di Episodio II – L’attacco dei cloni, dove il primo era ancora un Padawan ribelle, con il codino e la treccia. I due si affrontano in un duello di allenamento e questo farà da sfondo e da parallelo alla trama dell’episodio. Vediamo infatti come Vader sia sulle tracce di Obi-Wan, grazie al trasmettitore posizionato sul droide LOLA, e lo stia per raggiungere su Jabiim, avamposto della Resistenza. Qui il maestro Jedi organizza una difesa contro le forze imperiali e, all’arrivo di queste, cerca di capire le vere intenzioni della Terza Sorella.

“Non ce la faccio, troppi ricordi” | Recensione Obi-Wan Kenobi episodio 5

I flashback ai tempi della trilogia prequel, in cui Anakin ed Obi-Wan non erano altro che apprendista e maestro sono un vero e proprio regalo ai fan. Dopo quattro episodi in cui Vader ha rappresentato solo il male e Obi-Wan era pressoché un’ombra di se stesso, vederli al loro originale splendore fa un certo effetto. La narrazione dell’episodio sfrutta ampiamente questo parallelismo, grazie al montaggio e al susseguirsi degli eventi. Quel duello rappresenta la summa delle personalità dei due Jedi: da una parte, Obi-Wan è più saggio, navigato nella via dei Forza e capisce i propri limiti e quelli dell’avversario; dall’altra, Anakin è più impulsivo, feroce ed è acciecato dalla sua potenza per poter ottenere la vittoria. Questo schema si ripete all’interno dell’episodio, dove Vader ripete gli stessi errori del passato ed Obi-Wan si dimostra non così arrugginito come nel primo scontro con il Lord dei Sith.

Azione e colpi di scena | Recensione Obi-Wan Kenobi episodio 5

L’episodio in sé scorre in maniera molto più fluida e accattivante rispetto a quello della settimana scorsa. Se l’episodio 4 rappresenta il punto più basso della serie, il 5 è un’ottima ripartenza. L’azione torna ad un livello accettabile, con un ottimo duello finale. Anche l’esito del confronto tra Vader ed Obi-Wan è tutt’altro che scontato: il parallelismo con il duello de L’attacco dei cloni lo rende imprevedibile, oltre che emozionante. La storia di Reva, seppur facile da immaginare dopo il flashback del primo episodio, rappresenta comunque un plot twist interessante, nonostante lasci dietro di sé anche qualche domanda su quanto abbiamo visto finora. La conclusione apre le porte a un ultimo episodio spettacolare, in cui è lecito aspettarsi il duello finale tra Obi-Wan e il suo vecchio Padawan.

Conclusioni

Con questo quinto episodio, Obi-Wan Kenobi si toglie di dosso la polvere della settimana scorsa. Torna l’azione delle prime puntate, il dramma e dei richiami al passato ben contestualizzati. Il parallelismo con il duello Obi-Wan – Anakin è una scelta intelligente, seppure non particolarmente innovativa. L’evoluzione del protagonista è effettivamente in atto e possiamo vedere come in lui vivano ancora i dubbi sul da farsi e su se stesso. Qualche colpo di scena tra le fila dei nemici impreziosisce la narrazione e rende meno piatta la schiera imperiale che, tolto Vader, non si distaccava dalle sue rappresentazioni grigie fornite nei film della saga principale. L’episodio è un ottimo antipasto di cosa ci riserverà il finale, anche se rimane la macchia della quarta puntata, che è ormai possibile identificare come un’occasione sprecata per raccontare di più.

7.5 Duro a morire Punti a favore Azione e dramma come nelle prime puntate

Azione e dramma come nelle prime puntate Il parallelismo con i flashback

Il parallelismo con i flashback Un paio di colpi di scena interessanti Punti a sfavore Qualche forzatura della trama, soprattutto sul finale

