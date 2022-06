Recensione Obi-Wan Kenobi episodio 4: il punto più basso

Ecco la nostra recensione dell’episodio 4 di Obi-Wan Kenobi, forse la più debole di quelle viste finora

TITOLO: Obi-Wan Kenobi. GENERE: azione, fantascienza. NAZIONE: USA. REGIA: Deborah Chow. CAST: Ewan McGregor, Hayden Christensen, Moses Ingram, Rupert Friend, Sung Kang, Joel Edgerton, Indira Varma, Kumail Nanjiani, Bennie Safdie, Jimmy Smits. DURATA: 6 episodi, 41-55 minuti. PRODUZIONE: Lucasfilm. DISTRIBUZIONE ITALIANA: Disney+. USCITA: 27 maggio – 22 giugno.

Continua il nostro appuntamento settimanale con la recensione di Obi-Wan Kenobi, l’acclamata serie-evento di Disney+. Giunta al quarto episodio, la serie mostra forse le prime debolezze e certamente tocca il momento più basso finora. La trama sì prosegue, ma le grandi emozioni provate nei primi tre episodi sembrano affievolirsi, se non per qualche momento all’inizio della puntata. Immergiamoci ora nella recensione dell’episodio 4 di Obi-Wan Kenobi.

Episodio superfluo | Recensione Obi-Wan Kenobi episodio 4

Uno dei problemi più gravi di questa quarta puntata è la sua pressoché inutilità ai fini della trama. L’episodio 3 era terminato con lo scontro tra Obi-Wan (Ewan McGregor) e Darth Vader (Hayden Christensen) su Mapuzo e il rapimento di Leia da parte di Reva (Moses Ingram). In questo episodio 4 seguiamo dunque il protagonista, aiutato nuovamente da Tala (Indira Varma), in una missione di recupero della piccola principessa di Aldeeran. Tutto qui. Non succede altro degno di nota all’interno dei poco più di 30 minuti dell’episodio 4. Ciò rappresenta una battuta d’arresto importante nel corso della serie, che fino a questo momento si era confermata ad un alto livello qualitativo e a una trama tutto sommato avvincente. Dopo la visione della quarta puntata si prova la sensazione di aver sprecato un’occasione per sviluppare ulteriormente la storia e i suoi pesonaggi. Sembrava di trovarsi di fronte a una puntata di The Clone Wars, che era solita raccontare una singola missione dell’esercito della Repubblica, che spesso vedeva protagonista proprio Obi-Wan Kenobi. Questo approccio non è nuovo alle nuove serie dell’universo di Star Wars, tant’è che molti degli episodi di The Mandalorian, soprattutto della prima stagione, possono essere circoscrivibili per quanto riguarda la loro trama. Il quarto episodio di Obi-Wan Kenobi ha richiamato fortemente questi esempi.

Il thriller senza il thriller | Recensione Obi-Wan Kenobi episodio 4

Ok, accettiamo per un momento il fatto di stare guardando un episodio completamente autoconclusivo e completamente incentrato sulla trama. Sorge però un secondo, grande problema. Questo episodio 4 vuole essere in tutti i modi un’avvincente storia di spionaggio, in cui un ostaggio deve essere salvato da uno dei luoghi più pericolosi della galassia. Quello che invece vediamo è Obi-Wan Kenobi, che dovrebbe essere il nostro 007, si aggira pressoché indisturbato tra i corridoi della base imperiale mentre Tala, la nostra Q, lo guida dall’altro quasi senza incontrare resistenza. Ciò lascia lo spettatore, che in ogni caso sa che sia Obi-Wan sia Leia sopravvivranno al termine della serie, senza alcuna suspense, senza temere nemmeno per un secondo che i nostri eroi siano in pericolo. L’unica vittima è un pilota che vediamo sì e no per due minuti all’inizio della puntata: bel tentativo, Lucasfilm.

Conclusioni

L’amarezza in bocca resta, non si discute. Sapendo che Obi-Wan Kenobi è composta solo da 6 episodi e probabilmente non vedrà una seconda stagione, il fatto che un sesto della serie è stato dedicato a una singola missione che ha presentato poche sorprese e ha riportato la trama esattamente un episodio indietro è deludente. I produttori hanno deciso per un approccio à la The Clone Wars, in cui la missione era il main focus del singolo episodio, distaccando l’attenzione dalla macrotrama della serie. Oltre a ciò non hanno regalato suspense o emozioni come nelle altre puntate, lasciando che l’episodio scorresse senza intoppi e si risolvesse in maniera troppo semplicistica. In un prodotto come Obi-Wan Kenobi non è accettabile. Dal punto di vista tecnico l’episodio non si discosta dagli altri ma, come ho già sottolineato, i problemi sono ben altri. Ci troviamo di fronte ad una grave occasione sprecata.

