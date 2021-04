Recensione Gli irregolari di Baker Street: dov’è Sherlock?

Ecco la recensione della serie Netflix Gli irregolari di Baker Street, teen-horror che ci riporta nella Londra vittoriana di Sherlock Holmes

TITOLO ORIGINALE: The irregulars. GENERE: teen horror, giallo. NAZIONE: Gran Bretagna. CREATORE: Tom Bidwell. CAST: Thaddea Graham, Darci Shaw, Jojo Macari, McKell David, Harrison Osterfield, Henry Lloyd-Hughes, Royce Pierreson. DURATA: 50 minuti circa a episodio. DISTRIBUZIONE: Netflix. USCITA: 26 marzo 2021.

Ultimamente il colosso delle piattaforme streaming Netflix sembra puntare molto sul pubblico più giovane. Ecco allora fioccare teen drama, teen comedy, prodotti young adult e chi più ne ha più ne metta. Basta dare un’occhiata ai prodotti in tendenza, per rendersene conto. In questo, la nuova serie TV Gli irregolari di Baker Street, disponibile su Netflix dal 26 marzo 2021, non fa eccezione.

Il suo creatore Tom Bidwell (già collaboratore di Netflix per la miniserie La collina dei conigli) ambienta nella misteriosa e affascinante Londra vittoriana le avventure di un gruppo di adolescenti alle prese con intricate investigazioni e con il soprannaturale. Per fare da spalla ai ragazzi Bidwell decide di scomodare nientemeno che il detective più noto al mondo, il leggendario Sherlock Holmes nato dalla penna dello scrittore britannico Sir Arthur Conan Doyle. Con lui troviamo ovviamente il suo fidato compagno, il dottor John H. Watson, con cui condivide l’iconico appartamento al 221B di Baker Street. I due celebri personaggi ci vengono presentati in una veste inedita, in cui prevale il tratto orrorifico più che l’iter procedurale da loro adottato per la risoluzione dei casi.

Gli irregolari di Baker Street sarà riuscito a fare colpo sul pubblico senza scontentare i fan del celebre investigatore? Vediamolo subito nella nostra recensione.

Trama e trailer | Recensione Gli irregolari di Baker Street

Beatrice (Thaddea Graham) e Jessica (Darci Shaw) sono due sorelle orfane che vivono in un quartiere malfamato nella Londra vittoriana. Assieme a due amici, lo schivo Billy (Jojo Macari) e il loquace Spike (McKell David), dividono uno squallido scantinato e continue sventure, tanto da essere diventati l’uno per l’altro una vera e propria famiglia. Ai quattro si aggiunge presto Leopold (Harrison Osterfield), il fragile e solitario principe d’Inghilterra in borghese, desideroso di fuggire dalla sua rigida vita nobiliare.

I ragazzi vengono assoldati dal dottor Watson (Royce Pierreson) per aiutare lui e il suo socio, il brillante Sherlock Holmes (Henry Lloyd-Hughes), a risolvere alcuni casi che richiedono un contatto con i bassifondi della società londinese. In realtà, i ragazzi scopriranno presto di avere a che fare con la magia e il soprannaturale, e che tra loro c’è qualcuno dotato di enormi poteri. È grazie a questi poteri che si potrà sventare la minaccia che incombe sulla città: un misterioso varco da cui le forze del male hanno cominciato a invadere le vie di Londra.

La Londra oscura | Recensione Gli irregolari di Baker Street

Il desiderio della serie di ammiccare al pubblico adolescenziale è palese, partendo ovviamente dai giovani protagonisti delle vicende. L’horror/fantasy e il giallo sono sì preponderanti, ma dopotutto fanno anche da sfondo alle classiche problematiche di questi sfortunati adolescenti. L’amore (non poteva mancare…), l’avventura, l’amicizia, la famiglia, il desiderio di essere compresi, la voglia di evadere. Tutte tematiche piuttosto classiche, in qualsiasi prodotto che coinvolga la crescita dei ragazzi di turno, in qualsiasi epoca e in qualsiasi parte del mondo. Lo stile si adegua dunque ai gusti dei più giovani: una regia dinamica, un linguaggio colorito senza dubbio più consono ai giorni nostri, una colonna sonora estremamente contemporanea.

Allo stesso tempo si cerca di accaparrarsi anche un’altra fetta di pubblico, sicuramente più adulta: i fan delle avventure di Sherlock Holmes. Ed è qui che arriva il tasto dolente. Il più famoso detective letterario è stato più e più volte chiamato in causa sugli schermi. La tentazione è irresistibile, con un personaggio così iconico. Mai l’avevamo visto in una chiave così diversa, immerso in una Londra inquietante ed esoterica – sicuramente uno dei pregi della serie. Le sue brillanti deduzioni capaci di risolvere qualsiasi enigma lasciano spazio ad una profonda fascinazione verso l’occulto e il soprannaturale – condivisa sicuramente da Conan Doyle, un po’ meno dal suo personaggio.

Sherlock Holmes non pervenuto | Recensione Gli irregolari di Baker Street

Parliamoci chiaro: Gli irregolari di Baker Street scorre piuttosto bene, con un buon equilibrio tra la parte che coinvolge casi e misteri e l’approfondimento dei sentimenti dei personaggi. C’è però un problema, e non di poco conto: dov’è Sherlock? Il geniale gentiluomo inglese che tutti noi conosciamo bene lascia spazio a un uomo distrutto dai propri vizi, quasi incapace di ragionare in maniera lucida poiché diventato l’ombra di se stesso. Anche il suo compagno di sempre, Watson, appare estremamente diverso dal suo personaggio letterario, diventando irriconoscibile. Questa caratterizzazione poteva portare forse un elemento di novità a dei personaggi così celebri, ma la sensazione è che ci si sia spinti un po’ troppo in là.

Probabilmente se al posto di Sherlock e Watson ci fossero stati due londinesi qualsiasi, nessuno si sarebbe potuto lamentare. Il fatto di aver scomodato due nomi così celebri appare però come uno specchietto per le allodole. Sembra quasi che Tom Bidwell, da ammiratore incallito, abbia voluto scrivere la sua fan fiction prendendosi un po’ troppe licenze poetiche, o quantomeno esasperando alcuni tratti del buon Sherlock.

Il parere è che Gli irregolari di Baker Street avrebbe funzionato maggiormente scegliendo di prendere una strada precisa. Si decide di fare un prodotto puntando al target degli adolescenti? Perfetto, lasciamo da parte i mostri sacri della letteratura, che francamente non fanno che svilire un prodotto che poteva essere più onesto.

Alla ricerca della propria dimensione | Recensione Gli irregolari di Baker Street

La serie aveva tutti gli elementi per funzionare come un discreto prodotto di intrattenimento. L’elemento soprannaturale in primis, grazie al quale si delinea il personaggio più interessante, quello di Jessica. La risoluzione dei casi è spesso originale, tra fantomatici re degli uccelli, scuoiatori disperati e uomini che vogliono diventare dei. Non manca poi l’attenzione data a tutti i personaggi, ognuno dotato di una propria personalità o peculiarità. Le storie che accompagnano la vicenda principale fanno infine da buon collante a tutto il resto.

Se nella prima metà della serie si tende ad autoconcludere gli episodi con la risoluzione del caso, la seconda metà sviluppa invece il vero mistero che ha colpito Londra e rischia di distruggerla. Purtroppo, è in quest’ultima parte che si fanno le scelte più scontate (alcune rivelazioni potrebbero essere facilmente intuite…), togliendo al prodotto quell’originalità che si era costruita inizialmente.

Conclusioni

Il grandissimo successo che Gli irregolari di Baker Street ha ottenuto in quel di Netflix, entrando immediatamente tra gli show in tendenza, lo porterà probabilmente a essere riconfermato per una nuova stagione. Nonostante il finale che pare chiudere un cerchio, non sarebbe così difficile trovare il modo di far proseguire le vicende degli “irregolari”. Se così fosse, ci auspichiamo solo una cosa: lasciate da parte Sherlock Holmes, per una storia che potrebbe funzionare meglio senza il peso ingombrante del celebre personaggio.

