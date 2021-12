Il quarto episodio di Hawkeye, di cui vi proponiamo la recensione, è quello in cui l’azione viene un po’ sacrificata, a favore di maggiore approfondimento emotivo dei personaggi, lasciando al finale una grande rivelazione riguardante un nuovo villain

TITOLO ORIGINALE: Hawkeye. GENERE: Miniserie TV. NAZIONE: Stati Uniti. REGIA: Rhys Thomas. CAST: Jeremy Renner, Hailee Steinfeld, Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James, Alaqua Cox, Florence Pugh. DURATA EPISODI: 45 minuti. PROUZIONE: Marvel Studios. USCITA: 24 novembre 2021 su Disney+.

Cosa dire in questa recensione dell’episodio appena rilasciato di Hawkeye se non che è stato l’episodio che tutti aspettavamo.

È sicuramente quello in cui l’azione viene un po’ sacrificata, essendo relegata solo agli ultimi minuti dell’episodio, ma la psicologia dei personaggi viene approfondita molto bene.

Kate e Clint iniziano a comportarsi come un vero team ed entrambi trovano l’uno nell’altro il senso di famiglia che sentono mancare, Kate perché non si sente a proprio agio a casa sua, mentre Clint perché si trova letteralmente lontano da loro.

Clint Barton e Kate Bishop sembrano compensarsi a vicenda, e colmare, più o meno, dei vuoti materiali ed emotivi che i due personaggi hanno provato nel loro passato, e stanno continuando a vivere nelle loro menti. È divertente notare come Kate continui a comportarsi e, soprattutto, a presentarsi come la partner di Clint, mentre lui continui a negare la loro collaborazione, mentre nei fatti, si comportino effettivamente come una squadra e in questo episodio vediamo Clint rivestire alla perfezione il ruolo di mentore, anche se molto è dato dallo spirito d’iniziativa della ragazza.

Il senso di famiglia | Recensione Hawkeye: episodio 4 – Siamo partner, no?

Questo quarto episodio di Hawkeye è sicuramente quello che ha tirato di più fuori l’emotività dei protagonisti, e che ha spinto sulle corde del dramma.

Anche se non ci sono situazioni traumatiche vissute direttamente dai personaggi, ma è proprio questa la cosa più interessante: il fatto di tirare fuori i propri ricordi più dolorosi fa vedere questi supereroi, che spesso sullo schermo vengono rappresentati come dei pupazzoni senza anima, sotto un aspetto molto più umano e profondo.

Il punto focale dell’episodio è proprio il senso di famiglia che viene rimarcato sia nella trama, che nelle varie citazioni, e nei momenti salienti e significativi della puntata. Clint e Kate si ritrovano al punto di essere l’uno la famiglia dell’altro, almeno in quel particolare momento, e perciò occorre aiutarsi, supportarsi nel curare certe ferite, o cercare di affrontarle senza farsi e fare troppo male. Il sentimento ed il senso degli affetti più profondi sono gli elementi centrali di questa puntata.

L’azione non manca, sebbene sia lasciata solo ultimi minuti dell’episodio regalandoci la rivelazione che tutti aspettavamo.

Tiriamo le somme?

Mancano soltanto due episodi alla conclusione di Hawkeye, e circolano varie voci che parlano dell’introduzione di nuovi personaggi facenti parte del Multiverso, per questo c’è questa spasmodica attesa per il finale della serie, che potrebbe aprire altre importanti porte del Marvel Cinematic Universe.

Non a caso il finale della serie è fissato per il 22 dicembre, arrivando qualche giorno dopo dell’uscita di Spider-Man: No Way Home, che sicuramente introdurrà altri personaggi del Multiverso.

E voi cosa ne pensate? Verranno davvero introdotti tutti questi personaggi? È chiaro che nel mondo MCU ci sia bisogno di novità per portare avanti la baracca…

