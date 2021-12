Da non perdere!

Bisogna tener presente che siamo già al giro di boa (gli episodi sono solo sei in totale, e siamo già al terzo), e nella seconda metà della serie bisognerà ingranare la marcia sui villain e sulla posta in gioco . Tuttavia, molto probabilmente ci aspettano ancora diversi colpi di scena.

Superata questo passaggio iniziale, il terzo episodio di Hawkeye si concede un lungo momento di tranquillità e introspezione che ci trascina fino alla fine, lavorando sul legame che sta maturando tra Kate e Clint . Lei è piena di coraggio e idealismo: Hailee Steinfeld interpreta il ruolo alla perfezione e con una carica surreale; mentre Jeremy Renner è sempre più calato nella parte dell’eroe cinico e disilluso che, molto semplicemente, non ne può proprio più.

Il terzo episodio è un perfetto mosaico che unisce azione e umorismo riuscendo anche a toccare temi di un certo spessore come la disabilità che interessa due dei personaggio principali e a portare avanti la narrazione anche dopo l’incessante inseguimento iniziale che ci dà la possibilità di dare un’occhiata al variegato arsenale di Occhio di Falco, senz’altro sacrificato nei film con gli altri Vendicatori.

Ad ogni modo, sia nel flashback, sia nel resto dell’episodio la disabilità di Maya viene disegnata con rispetto e delicatezza. Cosa che accade anche per la disabilità di Clint, che serve a dare colore al suo rapporto con Kate.

Il terzo episodio di Hawkeye si apre con uno scorcio sul passato di Maya Lopez, che da grande diventerà l’antieroina nota come Eco , che abbiamo appena appena intravisto alla fine dello scorso episodio . Il flashback ha la funzione di stabilire alcuni fondamentali sul personaggio: il legame tra Maya e suo padre, la morte di quest’ultimo e il sentimento di vendetta che Maya nutre da adulta nei confronti di Ronin , la presenza di una figura ancora più in alto che nei dialoghi viene chiamato soltanto Zio.

