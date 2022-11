Recensione For Life: il riscatto morale nel legal drama moderno

For Life, la rappresentazione seriale dell’ipocrisia sul sistema americano. In bilico tra criminalità e legge; il riscatto morale vissuto attraverso un legal drama moderno e atipico. Ecco di seguito la nostra recensione

TITOLO ORIGINALE: For Life. GENERE: Legal drama, giallo. NAZIONE: Stati Uniti d’America. REGIA: Hank Steinberg. CAST: Nicholas Pinnock; Indira Varma; Joy Bryant; Glenn Fleshler; Dorian Missick; Tyla Harris; Mary Stuart Masterson; Boris McGiver; Timothy Busfield; Chance Kelly. DURATA: 13 episodi. DISTRIBUTORE: Netflix. PRODUTTORE: ABC Studios e Sony Pictures Television. USCITA STREAMING: 02/01/2022

Nell’ampio assortimento di titoli custoditi con estrema attenzione da Netflix; appare con grande stile il gioiellino moderno della serialità televisiva: For Life. Legal drama scritta e ideata da Hank Steinberg (nome noto nella serialità americana); l’avvincente caso giudiziario immerso in una moderna società americana, sporca e contradditoria.

Ispirato alla storia realmente accaduta di Isaac Wright Jr.; un racconto sull’importanza del riscatto morale e la conquista dei propri diritti.

A guidare il cast, troviamo la coinvolgente interpretazione di Nicholas Pinnock; assieme a Joy Bryant; Indira Warma; Glenn Flesher Tyla Harris; Boris McGiver e Dorian Crossmond Missick.

Trama e Trailer | Recensione For Life

For Life si sofferma sulla storia di Aaron Wallace, un noto imprenditore di locali notturni, ingiustamente accusato di un crimine che non ha commesso. Sposato con Marie e con una figlia di nome Jasmine; la tranquilla vita familiare verrà sconvolta brutalmente dall’improvvisa condanna all’ergastolo di Aaron.

Determinato a dimostrare la sua innocenza, riprende gli studi in legge e diventa un avvocato praticante, mostrandosi come faro di speranza per gli altri detenuti. Aiutato dalla direttrice del carcere Safiya Masry (interpretata da Indira Varma); Wallace si sforza di ottenere vittorie per i suoi assistiti, cercando prove, testimonianze, senza dimenticare la sua continua a lotta di riscatto personale.

Con produttore esecutivo Curtis Jackson (50 cent); gli episodi completi della prima stagione sono disponibili sulla piattaforma Netflix.

Questioni razziali: il pregiudizio supera la legge | Recensione For Life

Fin dai primi istanti della serie; For Life coinvolge tutti gli spettatori nel duro sistema carcerario; rappresentando una vera denuncia verso le atroci ingiustizie insite nel sistema socioculturale americano (uno spaccato molto vicino all’attuale momento storico).

Lo stesso protagonista Aaron Wallace, verrà più volte messo di fronte all’ipocrisia del sistema americano; da lui definito come sporco e corrotto; un luogo nel quale i favori diventano debiti di sangue. In tal senso; la discriminazione pungente tra bianchi e neri, sarà soprattutto consumata nelle fredde aule di Tribunale. Il risultato? Un annullamento totale del senso di giustizia e uguaglianza di fondo.

Coloro considerati emarginati sociali, continueranno a essere vittime di beceri soprusi razziali; di genere; appartenenza e religione.

Il forte impatto emotivo, è dato soprattutto dalla sentita interpretazione di Nicholas Pinnock, unita ai caratteri impetuosi e carismatici dei vari personaggi. Un vero effetto travolgente per lo spettatore, in abiti di fedele accompagnatore onnisciente nella dura battaglia in difesa dei diritti civili e politici umani.

Il doppio nel legal drama| Recensione For Life

Le dinamiche affrontate nel mondo carcerario, spiccano anche grazie allo stile e al ritmo determinante della serie. Difatti, fin dal primo istante riesce a destreggiarsi su un continuo salto spazio-temporale tra passato e presente, enfatizzato dal cambio repentino di luci e ombre, toni caldi e toni freddi.

L’intenso sguardo iniziale velato di tristezza e malinconia, lascia spazio a una carrellata di ricordi felici e gioiosi della vita passata. Così, le fredde e asettiche pareti bianche della prigione, si rivelano opposte ai colori luminosi degli ambienti familiari. Ciò che simboleggia, è il chiaro contrasto tra il tempo cristallizzato vissuto in prigione, e il continuo divenire del mondo esterno.

Stessa dimostrazione per la doppia struttura narrativa delineata nella serie; in grado di dare forma a un complesso e articolato intreccio fitto di informazioni. La vita di Wallace nella sua monotonia giudiziaria, riesce a conquistare un’evoluzione costante, incontrandosi e scontrandosi con i singoli casi protagonisti di ogni episodio.

Tuttavia, la presenza della voiceover di accompagnamento, assieme a una fotografia molto spesso grigia e asciutta; si rivela un elemento disturbante alla visione. Il risultato finale, potrebbe perciò assomigliare a una narrazione didascalica e monotona.

Conclusioni

In conclusione, For Life si presenta una serie di piacevole visione, dotata di una struttura narrativa solida e ben studiata. Nonostante alcune piccole carenze dal punto di vista fotografico; è colma di molti spunti di riflessione.

Difatti, il disegno dell’attuale contesto socioculturale americano, viene offerto al pubblico tramite le regole di un legal drama moderno. Inoltre, non cedendo al caos o alla banalità, la serie mantiene ben salde le influenze culturali evidenziate nel corso degli episodi, delineandone i punti forti e deboli.

L’esempio lampante, è ben rappresentata nella sentita dimostrazione di appartenenza alla comunità afroamericana; espressa in modo adeguato attraverso gesti, musica e parole tipiche della cultura, senza mai abbandonarla o celarla.

In aggiunta, i salti temporali non risultano mai un eccesso nella serie, ma si rivelano dei tasselli fondamentali per conoscere a 360° eventi e persone.

7.5 Il legal drama che non passa di moda Punti a favore Equilibrio nei singoli episodi

Equilibrio nei singoli episodi Interpretazione attoriale

Interpretazione attoriale Rispettate le influenze culturali Punti a sfavore Inquadrature troppo standard e lente

Inquadrature troppo standard e lente Voiceover spesso invadente

