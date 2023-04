Recensione Era Ora: splendida complicità

Scopriamo insieme, in questa recensione dedicata, che cos’è che ci ha convinti così tanto di Era ora, la commedia romantica diretta da Aronadio con Edoardo Leo e Barbara Ronchi

TITOLO ORIGINALE: Era ora. GENERE: drammatico, commedia. NAZIONE: Italia. REGIA: Alessandro Aronadio. CAST: Edoardo Leo, Barbara Ronchi, Mario Sgueglia, Francesca Cavallin, Raz Degan, Massimo Wertmüller, Stella Trotta, Sofia Piacentini, Nina e Noa Bianchini Zoni, Andrea Purgatori, Angelo Tanzi. DURATA: 109 minuti. DISTRIBUTORE: Netflix, Vision Distribution. USCITA STREAMING: 16/03/2023

Il tempo è spesso puntuale nel farci capire molte cose in ritardo. Guido Rojetti

Il tempo scorre, passa per tutti. Un giorno litigate con i vostri genitori perché siete tornati tardi e quello dopo vi ritrovate a dover far quadrare i conti fra bollette, affitto e spese di varia natura. Un giorno siete al parco con gli amici, il successivo siete soddisfatti e contenti di andare a dormire con la cucina pulita. Il tempo passa e spesso non ce ne accorgiamo. Non vediamo tutte le occasioni mancate finché non diventano rimpianti. Non vediamo tutte le persone che ci cercano e ci amano nel tentativo di raggiungere questo o quell’obiettivo, finché non le perdiamo definitivamente. Il tempo passa, e il tempo è un gran bastardo.

“Era ora” che uscisse questa recensione… scusate, volevamo proprio farlo

Nel vastissimo catalogo di Netflix, fra film e serie tv, c’è ampio spazio anche per il cinema italiano, fra film di natura meramente discutibile ad altri di più profondo impatto. Ed è proprio di una pellicola che ricade in questo secondo gruppo che siamo oggi a parlarvi in questa recensione: Era Ora. Diretto da Alessandro Aronadio (Orecchie, Io C’è), la pellicola è diretto remake del film del 2021 Come se non ci fosse un domani – Long Story Short di Josh Lawson. Distribuito su Netflix a partire dal 16 marzo scorso, Era ora è stato per un periodo il film non in lingua inglese più riprodotto sulla piattaforma. Lo abbiamo visto e abbiamo deciso, dunque, di parlarvene.

Dante (Edoardo Leo) e Alice (Barbara Ronchi) si conoscono, per sbaglio, ad una festa di capodanno quando lui, sempre per sbaglio, le stampa un lungo e appassionato bacio in bocca pensando fosse la sua fidanzata dell’epoca. D’altronde il vestito era esattamente uguale, chi non avrebbe sbagliato? Dicevamo, Dante e Alice si conoscono quasi per errore e, altrettanto per errore, iniziano a frequentarsi. Lui è impiegato in un’azienda di assicurazioni in cui spera di fare un giorno carriera, lei è una giovanissima artista in crescita esponenziale. Una giovane e brillante coppia, con tanti progetti, una casa appena comprata e una sintonia perfetta.

48 ore non bastano | Recensione Era Ora

Il problema qual è? Dante è la classica persona che anche se avesse 48 ore in una giornata riuscirebbe comunque ad impegnarle tutte. Ed è quindi sempre lui a rimandare gli impegni presi con la compagna, sempre lui ad avere qualcos’altro da fare e, ancora, sempre lui ad arrivare in ritardo alla festa a sorpresa per il suo quarantesimo compleanno. E proprio quella sera, Dante va a dormire e si risveglia al mattino dopo… ma Alice è incinta e pure di diversi mesi. Quando al risveglio successivo la donna gli mette fra le mani una bambina di già qualche mese, Dante capisce di essere entrato in un incubo.

Ogni volta che l’uomo si addormenta, infatti, si risveglia l’anno successivo senza ricordare minimamente gli avvenimenti dei 365 giorni precedenti. Vedrà sua figlia crescere, la sua carriera avanzare e la sua relazione andare completamente a pezzi senza poter fare assolutamente nulla. Stress lavoro correlato? Probabile. Incubo generato dal fato? Altrettanto probabile. Fatto sta che Dante è completamente impossibilitato a invertire il suo destino: il tempo perso non torna indietro, così come le persone che se ne vanno.

Tornare indietro non si può | Recensione Era Ora

L’unica cosa che si può fare è rendersene conto e provare a porre rimedio a ciò che può essere risanato. Non vogliamo proseguire oltre nella descrizione della trama, perché nella sua semplicità funziona davvero e tiene incollato lo spettatore allo schermo nelle due ore circa di durata della pellicola. Attenzione, non stiamo parlando di una sceneggiatura illuminata e profondamente originale, esistono già moltissimi esponenti del genere che hanno avuto questa stessa idea e l’hanno rimaneggiata. Era ora, però, ha un fascino indiscutibile dato sicuramente dalla leggerezza della narrazione, ma anche da un altro fattore.

A trainare avanti tutta la pellicola è sicuramente la profonda sintonia che si è instaurata fra i due protagonisti. Edoardo Leo e Barbara Ronchi hanno portato sullo schermo una relazione davvero credibile grazie ad un’alchimia impressionante. Un’alchimia sincera, appassionante e a tratti scottante che fa davvero pensare di trovarsi di fronte a, dapprima, due innamorati che si perdono man mano per strada, nonostante tutti i progetti e i buoni propositi per il futuro.

Una complicità impressionante | Recensione Era Ora

Molto convincente anche l’interpretazione di uno spaesato Edoardo Leo che si ritrova ad invecchiare ben nove anni in pochi giorni e che manifesta tutto lo spaesamento iniziale con poche semplici linee di dialogo e moltissima espressione facciale, così come la reazione di Alice al cambio di comportamento annuale di Dante: la sindrome del compleanno, così la chiama. Convincente anche il cast di comprimari, a partire da Mario Sgueglia che interpreta il migliore amico di Dante. Si nota, ovviamente, una certa ripetitività di fondo nata dal concetto stesso del film, ma non stona particolarmente e la durata non è così gravosa da annoiare.

Insomma, una pellicola leggera e facilmente fruibile da chiunque, ma non per questo meno profonda ed importante nel messaggio. La regia di Aronadio funziona, nella sua semplicità, “leggera” tanto quanto la narrazione, ma al contempo funzionale. Ottimo anche il montaggio, fondamentale nella seconda parte del film quando a Dante non servirà nemmeno più andare a dormire per risvegliarsi l’anno successivo. Insomma: un quadro di leggerezza ben studiato, che non scade nel banale e nel facile.

Buona visione!

Terminiamo questa recensione con una riflessione: è vero, Era ora è una metafora di vita. Un monito, perlopiù, per tutti coloro così concentrati sui proprio obiettivi da dimenticarsi di tutto ciò che li circonda. Uno sprone a vivere la vita con maggiore leggerezza e a godersi le piccole cose, i grandi amori e gli affetti di tutti i giorni. Un plauso va sicuramente ai due protagonisti, Edoardo Leo e Barbara Ronchi, per l’ottima sintonia che sono riusciti ad instaurare in poco meno di due ore di film. Una commedia romantica leggera, attuale e facilmente fruibile. Consigliata!

Era ora è attualmente disponibile in streaming su Netflix.

7.5 Alchemico Punti a favore Straordinaria complicità fra Edoardo Leo e Barbara Ronchi

Straordinaria complicità fra Edoardo Leo e Barbara Ronchi Regia discreta che fa il suo dovere

Regia discreta che fa il suo dovere Una sceneggiatura leggera, facilmente fruibile Punti a sfavore Per natura ripetitivo

Per natura ripetitivo Sicuramente non così sfaccettato e maturo

