Recensione Demeter – Il Risveglio di Dracula: dimenticatevi Twilight

Scopriamo insieme, in questa recensione dedicatagli, se e quanto abbia funzionato l’idea di Demeter – Il Risveglio di Dracula: adattare una manciata del Dracula di Bram Stoker in due ore di film sarà davvero una buona idea?

TITOLO ORIGINALE: The Last Voyage of the Demeter. GENERE: orrore. NAZIONE: Stati Uniti d’America. REGIA: André Øvredal. CAST: Corey Hawkins, Aisling Franciosi, Liam Cunningham, David Dastmalchian, Javier Botet, Jon Jon Briones, Stefan Kapičić, Nikolai Nikolaeff, Woody Norman, Martin Furulund, Chris Walleys . DURATA: 118 minuti. DISTRIBUTORE: Leone Film Group. USCITA CINEMA: 10/08/2023

Il Conte Dracula è, a tutti gli effetti, uno (se non il) personaggio letterario più noto di tutti i tempi. Prima ancora di tutto il filone dei film sui vampiri, portati alla ribalta specialmente nei B-Movie e nelle serie TV commerciali, il Dracula di Bram Stoker faceva scuola prima tramite l’omonimo romanzo, pubblicato nel 1897, successivamente con trasposizioni cinematografiche di altalenante, ma sempre affascinante, caratura. Fra le più celebri interpretazioni del Dracula di Stoker troviamo sicuramente quella di Bela Lugosi, ma è difficile dimenticarsi de Dracula di Bram Stoker, diretto da Francis Ford Coppola nel 1992 e con Gary Oldman a prestare il volto al Vampiro. C’era anche Monica Bellucci, ricordate?

Niente Bela Lugosi | Recensione Demeter

Quel che racconta il soggetto di questa recensione, Demeter – Il risveglio di Dracula, è in realtà una parte specifica del romanzo di Stoker. Un capitolo, per l’esattezza, che narra il viaggio del Conte Dracula dalla Transilvania all’Inghilterra, pronto a soggiogare una nuova città dove poter trovare cibo e risorse… più gustose. Diretto da André Øvredal, la pellicola è attualmente disponibile su Prime Video e conta un cast di tutto rispetto, con un Liam Cunningham (Game of Thrones) nel ruolo del Capitano Elliot, ad esempio.

Il film è un lungo flashback che narra la sfortunata sorte della Demeter, una nave mercantile russa partita dal Porto di Varna, in Bulgaria, quattro settimane prima, e incagliatisi sugli scogli anteposti a Whitby, in Inghilterra. Dell’equipaggio nessuna traccia, ma i soccorritori riescono a rinvenire il diario di bordo del capitano Elliot, che narra per filo e per segno tutti gli eventi precedenti l’ammaraggio della Demeter. E, come potete ben immaginare, non c’è nulla di divertente in quello che si apprestano a leggere.

Capitan Findus! | Recensione Demeter

Il Capitano Elliot e la sua ciurma erano stati incaricati di trasportare cinquanta casse di legno dal contenuto ignoto dalla Romania all’Inghilterra. Quel che si proietta davanti a loro, però, è un viaggio tutt’altro che semplice. Protagonista assoluto della pellicola di Øvredal è il dottor Clemens, un giovane medico afroamericano che, oltre ad essere decisamente il più sveglio della combriccola, è anche probabilmente il personaggio meglio scritto. Un plauso però agli scrittori Bragi F. Schut, Stefan Ruzowitzky e Zak Olkewicz, per essere riusciti, in fondo, a dare profondità e spessore anche a personaggi che nel libro di Stoker non eraano altro che carne da macello nell’opera originale.

Questo perché, lo ripetiamo, Demeter è tratto da una manciata di pagine del romanzo originale, ed è quindi ovvio come gli sceneggiatori abbiano dovuto espandere e arricchire narrativa e personaggi con elementi altresì assenti. Interessante anche il personaggio di Anna, interpretata da Aisling Franciosi, una misteriosa clandestina che gli uomini si ritrovano a bordo, fuoriuscita da una delle cinquanta casse del loro carico. E tutti i marinai sanno che una donna a bordo può dire soltanto una cosa: guai.

Destinazione: Londra! | Recensione Demeter

Insomma, come potete immaginare, il Conte Dracula è a bordo e il suo obiettivo è arrivare a Londra. E per farlo, ovviamente, dovrà sfamarsi, iniziando dagli animali per arrivare, via via, ai vari membri dell’equipaggio. Nella pellicola, i vari personaggi si riferiscono alla creatura come Il Maligno, e il suo aspetto rispecchia benissimo il male incarnato. Dimenticatevi dunque del brillantissimo Robert Pattinson di Twilight e seguiti, ma anche il fascino del già citato Bela Lugosi, il Maligno vuole far paura sia all’equipaggio della Demeter sia agli spettatori. E dobbiamo dire che inizialmente ci riesce davvero bene.

La prima parte del film funziona bene: la tensione è alta, il gore è presente, ma non eccessivo, l’ignoranza dei protagonisti sulla minaccia che si para di fronte loro acuisce quel senso di disperazione già piuttosto alto. Pensate di essere a bordo di una nave, isolati dal mondo esterno e con compagna di viaggio una creatura a voi sconosciuta e terribilmente letale. Le acque sono piuttosto agitate e le assi della Demeter scricchiolano infauste. Fino ad un certo punto della storia.

Non sarà un po’ troppo? | Recensione Demeter

Quel che abbiamo notato, però, è che il build-up dell’ansia dura forse un po’ troppo. Alcune scene sono decisamente troppo lunghe, specialmente considerando che tutti gli spettatori sanno già come andrà a finire. La seconda metà del film è decisamente meno incisiva, gli elementi horror lasciano maggiormente spazio allo splatter e al gore, e la tensione si abbassa per dare modo al Maligno di far strage dell’equipaggio. Non che ci sia nulla di male, in effetti, ma abbiamo un po’ rimpianto quell’atmosfera riuscitissima che ci aveva accompagnati fino a metà film.

E il film dura, dura un bel po’! Soprattutto perché il materiale da cui è tratto, ovviamente, non è concepito per due ore di narrazione cinematografica. Funziona, però, in compagnia di persone appassionate di horror (o terrorizzabili abbastanza anche da film del genere), e si riesce anche a lasciar correre i vari inciampi in cliché banalissimi in cui Demeter incorre spesso e volentieri. Specialmente nel finale. No no, non vi diciamo nulla!

Buone le premesse, realizzazione da rivedere

A prescindere dalla natura da B-Movie di Demeter, al termine di questa recensione non possiamo però non ammettere di esserci divertiti nel corso della visione. Una seconda parte di film meno convincente rispetto all’incipit e una durata decisamente eccessiva per gli elementi da narrare non tolgono valore a un tentativo di reinterpretazione di un singolo capitolo del celeberrimo romanzo. Se avete una serata da passare in compagnia e volete un horror movie moderno, provateci. Non aspettatevi un capolavoro, però!

Potete recuperare Demeter – Il Risveglio di Dracula nel catalogo di film di Prime Video! Fateci sapere che cosa ne pensate di questa pellicola qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news e le recensioni sul mondo del cinema e delle serie TV!

6.2 Il Maligno è qui Punti a favore Una rivisitazione accattivante nelle premesse

Una rivisitazione accattivante nelle premesse Cast variegato e ben assemblato

Cast variegato e ben assemblato La prima parte è ansiogena quanto basta

La prima parte è ansiogena quanto basta Punti a sfavore Troppo, troppo lungo

Troppo, troppo lungo Cliché ovunque

