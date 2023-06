Recensione A Small Light: il barlume di speranza che fa la differenza

La recensione di A Small Light, la miniserie disponibile su Disney+. Un’intensa emozione e barlume di speranza, emerse in un contesto storico fatto di rabbia, odio e paura. Perché chiunque può fare la differenza

TITOLO ORIGINALE: A Small Light. GENERE: dramma, storico NAZIONE:Stati Uniti d’America. IDEATORE: Joan Rater, Tony Phelan. CAST: Bel Powley; Joe Cole; Amira Casar; Billie Boullet; Ashley Brooke; Liev Schreiber: DURATA: 8 episodi. DISTRIBUZIONE ITALIANA: Disney+. USCITA: 2 maggio 2023.

Tra le testimonianze storiche per i terribili crimini di guerra dei Campi di sterminio; quello di Anna Frank e la sua famiglia è la storia più narrata e conosciuta. Più volte protagonista di adattamento cinematografici; le vicende esterne alla giovane ragazza sono state spesso trascurate. Per questo motivo National Geographic, ha deciso di firmare la miniserie tv A Small Light; incentrata sulla giovane Miep; da tutti conosciuta come colei che ha prestato un nascondiglio dai nazisti per molto tempo.

La forza e la tenacia di una giovane donna, in un intensa riconostruzione storica; dove la speranza e la voglia di sopravvivenza, si fa strada nel terribile contesto storico di Guerra.

Firmata come già sopracitato National Geographic, ideata da Joan Rater, Tony Phelan; otto intensi episodi disponibili sulla piattaforma Disney+.

Trama e Trailer | Recensione A Small Light

A Small Light sviluppa la vicenda nel terribile spaccato storico con l’acesa di Hitler e l’espandersi del dominio nazista anche nei Paesi Bassi. Miep Gies, è una giovane donna olandese segretaria e fedele amica di Otto Frank, padre di Anna. Quando Otto e la sua famiglia vengono costretti a lasciare la città per recarsi nei campi di concentramento nazisti; la giovane Miep Gies insieme a all’aiuto di suo marito, prende l’impegno di tenere al sicuro Otto e la sua famiglia.

Nel corso del tempo oltre alla famiglia di Anna Frank, i due coniugi riuscirono a prestare soccorso a molte altre famiglie in difficoltà, caricandosi e compiendo atti di resistenza importanze.

Con attori protagonisti Bel Powley; Joe Cole; Amira Casar; Billie Boullet; Ashley Brooke; Liev Schreiber.

La voglia di fare la cosa giusta|Recensione A Small Light

Anche una segretaria, una casalinga, una ragazza, può a suo modo accendere una piccola luce in una stanza buia

Una citazione vera, reale e sentita; capace di racchiudere le gesta eroiche della giovane Miep Gies, donna ordinaria ma che nasconde una forza indomabile. Una storia fragile e delicata, complessa che si annida e si muove negli angoli più bui della storia, ovvero, i disastri e gli orrori della Guerra.

Fin dai primi episodi, A Small Light si contraddistingue per l’intreccio magnifico e curato della realtà al racconto romanzato; mescolando in perfetta armonia un mix di fantasia ed emozioni vere. Il profondo trauma della guerra viene descritto e rappresentato sullo schermo attraverso la principale figura di Miep Gies, capace di legarsi e dissolversi perfettamente alle vicende dei personaggi secondari della serie. Interpretata magistralmente dall’attrice Bel Powley, è il perno portante dell’intera serie, mostrando grande tenecia e resistenza al potere. Scaltra e sfuggente, la giovane donna vista come un’eroina d’altri tempi; riesce a mostrare un percorso di crescita difficile da non amminare all’esterno; abbattendo i grandi muri della tradizione e brandendo in mano la bandiera della voglia di conquistare la propria indipendenza.

Costruita grazie a una scrittura profonda e intelligente; la sua personalità tenace riesce a prendere una grande rilevanza, portando sullo schermo uno spaccato del mondo narrato e le paure per il futuro. Un tono di speranza e voglia di fare la cosa giusta, spesso distrutto dalla quotidianità brutale vissuta dalle persone comuni. Persone con sogni, voglia di libertà e spensieratezza, vertiginosamente prigionieri in un contesto caotico e disruttivo; governato dal senso dell’odio e rifiuto verso l’altro e il diverso; dove fare la cosa giusta sembra quasi impossibile.

Lo stile registico differente episodio dopo episodio ( curato da una regia a più mani Susanna Fogel, Leslie Hope, Tony Phelan); riesce a mantenere salda una forte omogeneità. La crescita e la conoscenza degli attori, si sviluppano in totale sintonia con lo svolgersi delle vicende. I colori freddi e i volti appesantiti dei vari protagonisti, si amalgamano alle vicende rappresentate; rendendo il tutto più umano, terreno, fragile e limitato nell’esistenza.

L’importanza delle relazioni: mai dimenticare il significato dell’amore| Recensione A Small Light

Uno dei punti chiave che prende forma nella serie A Small Light; è la tessitura e l’importanza profonda data alle relazioni in tutte le sue sfaccettature. Che esse siano d’amicizia o di coppia; il sentimento di affetto e amore risulta l’unico punto di aggancio di speranza futura. In un mondo caotico, colmo di rabbia e in totale distruzione; l’amore si veste dei panni più leggeri e trasparenti, spronando a sognare, resistere e porre dei veri obiettivi.

Come per Anna smossa dalla voglia di diventare un giorno una brava scrittrice di Anna Frank, fino al desiderio genuino della madre Edith Frank, vogliosa di tornare a sentire il semplice calore del sole sulla pelle e godere dell’affetto delle persone al di fuori delle mura ormai divenute prigione. La loro essenza e personalità aggiungono un calore profondo e commosso, consentendo agli spettatore stessi di creare una connessione emotiva coinvolgente e struggente.

L’importanza dell’amicizia e la bellezza del rapporto nato tra loro, si sbatte ferocemente verso le bruttezze narrate della guerra. Gli orchi nazisti (così chiamati da loro) inghiottiscono sogni, abbracci, baci e speranze. Gli spazi grigi, vuoti e assenti, prendono vita attraverso piani panoramici, campi e contro campi e primo piano. Le intensità degli sguardi e i volti, sono abilmente rappresentati attraverso uno stile registico dettagliato e prismatico. I pensieri, le forme e colori trascritti, rimangono in modo vivido sulla pelle, alternandosi alle smorfie di dolore e sofferenza.

Conclusione

Nonostante gli sforzi e il coraggio descritto, il 4 agosto 1944 un gruppo di ufficiali nazisti fa irruzione negli uffici dell’Opekta. Otto Frank e la sua famiglia vengono arrestati e condannati al triste destino ormai a tutti noto. Un conclusione inevitabile che arriva come un pugno nello stomaco agli spettatori, quasi increduli e speranzosi in un frangente, ma riportati alla realtà dall’angoscia anticipatoria dell’infausto epilogo finale.

I temi toccati e descritti, riesce a trovare un equilibrio in ogni personaggio, grazie all’aiuto magistrale dell’interpretazione degli attori. Liev Schreiber si dimostra capace e composto nei panni di Otto Frank, con una forza, intensità e fermezza che supera ogni capacità comune. Una figura figura ben dipinta in un perfetto quadro corale arricchiti di volti, in grado di sfoggiare gioie e dolori.

La nostra recensione vuole mettere a nudo il potere di A Small Light; manifestandosi non come una mera copia di trasposizioni viste e straviste. Miep Gies (interpretata da Bel Powley) è la rappresentazione dell’umanità vera e reale; una quotidianità fragile, un essere umano fatto di carne, errore e conquista. Miep Gies è colei che ricorda come noi tutti nel nostro piccolo, anche nei gesti più semplici, possiamo cambiare il destino e il futuro del mondo rendendolo un posto migliore. Perchè se il passato non può essere cambiato, per il futuro possiamo imporci di tenere accesa una luce per scrivere una pagina migliore.

Gli otto episodi sono disponibili per tutti gli abbonati sulla piattaforma Disney+.

