House of the Dragon: dove tutto ebbe inizio

La recensione di House of the Dragon, la nuova serie televisiva targata HBO. La prima stagione mozzafiato nell’infuocato prequel de Game of Thrones ( Il Trono di Spade); in un susseguirsi di giochi di potere governati dalla sete di conquista e violenza inaudita

TITOLO ORIGINALE: House of the Dragon. GENERE: dramma, fantastico. NAZIONE:Stati Uniti d’America. IDEATORE: Ryan Condal. CAST: Paddy Considine, Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Rhys Ifans, Eve Best, Steve Toussaint, Matthew Needham DURATA: 10 episodi. DISTRIBUZIONE ITALIANA: Sky Atlantic. USCITA: 29 agosto 2022.

A distanza di qualche anno dall’ultima (deludente) stagione de Games of Thrones (Il Trono di Spade); ecco fare il suo ingresso a gamba tesa nell’universo HBO, l’attessissimo prequel House of the Dragon. Un dramma fantasy-storico governato dalla sete di potere, in cui il sangue è pronto a scorrere pur di mantenere alto l’onore.

Ambientato 200 anni prima dalle vicende descritte nella serie madre, House of the Dragon ha saputo conquistare da subito il clamore e l’attenzione degli spettatori più affezionati ed esigenti.

Ideata da Ryan Condal; è stata distribuita in Italia grazie a Sky Atlantic.

Tra i protagonisti troviamo Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Rhys Ifans.

Trama e Trailer | Recensione House of the Dragon

Ispirata al romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin; come già anticipato, la storia prende forma circa 200 anni prima dei sanguinosi eventi visti in Game of Thrones, soffermandosi sulla caduta della Casa Targaryen fino al conflitto civile scoppiato nei Sette Regni, conosciuto come la Danza dei Draghi.

Viserys I Targaryen è il quinto re dei Sette Regni, scelto dal Gran Concilio di Lord per succedere al defunto nonno re Jaehaerys I.

Conosciuto per la sua bontà d’animo, l’onestà e la lealtà che lo contraddistingue; Re Viserys I si ritrova trascinato nella difficile nomina del suo successore. Ritrovatosi vedovo e senza un erede maschio; tutta la fiducia ricade verso la sua primogenita Rhaenyra Targaryen. Tuttavia, l’ascesa al trono della giovane fanciulla, viene messa a dura prova da un continuo susseguirsi di dissensi per tutto il regno: dal ritorno furioso dello zio Daemon Targaryen; fino alla nascita del fratellastro più giovane, Aegon II (nato dall’unione con Lady Alicent Hightower).

Questo è solo l’inizio della dura guerra che si appresta a farsi avanti nel regno.

La lotta al potere: l’inizio di una nuova era| Recensione House of the Dragon

Discostandosi dall’ombra della serie madre più volte menzionata; House of The Dragon mette su carta tutto il suo potenziale, muovendosi in maniera svelta e furtiva nella costruzione unica di tempi, ritmi e personaggi. Contraddistinto da uno stile e un linguaggio crudo e diretto, senza veli e misteri; fa germogliare episodio dopo episodio, la sua unica e vera identità.

Primo caposaldo ad affiorare, è il violento gioco di ruolo che prende forma in questa nuova era, nel quale la sete di potere e il peso della corona, discostano i protagonisti dai doveri e i legami fino a quel momento costruiti.

Le solenni basi di lealtà e unione poste da Re Viserys I (interpretato in maniera sublime da Paddy Considine), si sgretolano fin da subito abbattendo ogni confine tra giusto e sbagliato, ritrovandosi avvolti in un ibrido scenario peccaminoso e lascivo. L’amaro inganno si fa strada violentemente come una valanga sulla vita dei protagonisti, trascinandoli, volenti o nolenti, in un limbo governato da inquietudine, rabbia, dolore e ambizione.

I mille volti e i turbamenti interiori dei protagonisti si rivelano un altro perno centrale della narrazione, messi alla luce con abile maestria nella serie. Il potere del pathos narrativo crescente, sorregge il carattere prismatico rivelato sequenza dopo sequenza, in un costante andirivieni di trame e sottotrame. Il tutto viene arricchito dall’articolato gioco tra luci e ombre.

Il senso di oppressione e avidità d’animo che lo spettatore percepisce si dipana nelle alte mura del Regno, in un continuo scambio di luce e oscurità. Il colore grigio, cupo e persistente, viene utilizzato come elemento costante di tensione pronta ad esplodere. Feroci attacchi di rabbia, dolore e rassegnazione; nonché al delineare il senso di solitudine, emarginazione e inadeguatezza. Dal lato opposto, li brivido profondo della passione e della violenza, domina la scena attraverso il colore rosso. Dal fuoco sputato dalle enormi fauci dei Draghi, fino allo sgorgare vivo del sangue. Un ruolo ambivalente, sfociando fino alla rappresentazione simbolica di morte domino e liberazione.

La regia riesce così a proiettare lo spettatore, in un costante dinamismo di sguardi, panoramiche e dettagli cruenti; con una fotografia di immagini ben distinguibili l’une dalle altre.

Ciliegina sulla torta, gli interventi musicali ideati da Ramin Djawadi. La colonna sonora si rivela efficace e d’impatto nel legare il tutto su un filo narrativo immersivo a 360°, sposandosi in grande stile con le emozioni e le azioni della serie.

Le donne e il patriarcato | Recensione House of the Dragon

Prima di avviarci alla conclusione, un altro elemento saldo della serie da scavare, riguarda la determinazione delle principali figure femminili, rappresentate da Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) e Alicent Hightower (Olivia Cooke). Un rapporto inizialmente vissuto in modo simbiotico e controverso, la loro contemporanea evoluzione sarà fondamentale nel conferire solidità alle due “regine”.

Personaggi complessi e agli antipodi, nell’evoluzione narrativa della serie scardineranno in modi differenti episodio dopo episodio, il modello patriarcale dominante del tempo. Come due abili burattinai, le due donne sapranno muovere con destrezza i fili di uno sporco e tetro teatro di lotta; utilizzando le fragilità e debolezze altrui, come un’arma pronta ad essere usata.

Per i più attenti ai dettagli è facile notare il chiaro legame alle precedenti figure dominanti in Game of Thrones, Cersei Lannister (Lena Headey) e Sansa Stark (Sophie Turner). Quest’ultime assieme alle principali protagoniste regine Rhaenyra e Alicent; saranno accomunate dal sovvertimento totale delle regole. Non più donne sottomesse con un corpo simbolo di desiderio, quanto a donne ostinate dal bisogno di definizione e affermazione, pronte a tutto pur di difendere il loro onore e la loro famiglia.

Conclusione

House of the Dragon si rivela a tutti gli effetti come una delle produzioni più avvincenti della HBO, che non pecca nel voler dimostrare la sua superiorità rispetto alla serie precedente; quasi a voler cambiare le regole del “gioco del trono”. La cura e l’attenzione ad ogni dettaglio è il bigliettino da visita che non passa inosservato. Difatti, ogni singolo elemento descritto riesce a brillare e conquistare una luce propria, rivelandosi un tassello fondamentale nella composizione di un grande mosaico.

Senza mai eccedere, i salti temporali e cambi generazionali, si posizionano all’interno di un vero climax crescente, in grado di mantenere un’omogeneità nella narrazione e alta l’attenzione.

L’unica questione ancora non esplorata a fondo, è l’effetto sbrigativo di non aver approfondito la profonda devozione tra i Targaryen e i draghi.

8.5 Punti a favore Ottima interpretazione degli attori

Ottima interpretazione degli attori Cura nella regia e nella fotografia

Cura nella regia e nella fotografia Scenografie e costumi Punti a sfavore Effetti speciali non sempre efficaci

Effetti speciali non sempre efficaci Poco approfonditi le dinamiche con i Draghi

