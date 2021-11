Disponibile dal 24 Novembre sulla piattaforma Disney+ la nuova serie Hawkeye ambientata nel Marvel Cinematic Universe, dedicata a Occhio di Falco

“Non faranno mai un film su Occhio di Falco!” dicevano. E avevano ragione. Infatti hanno deciso di farci una serie televisiva. E mai decisione della Disney fu più azzeccata.

Da poche ore è disponibile su Disney+, la serie intitolata Hawkeye dedicata proprio all’ Avenger più sottovalutato.

Background del personaggio

Occhio di Falco, infatti, è sempre stato un eroe di nicchia, mai considerato al pari dei suoi colleghi come Iron Man, Captain America o Thor. Il nostro Clint Barton è un semplice arciere, agente dello Shield che fa la sua comparsa con un piccolo cameo in Thor, e poi, nel 2012, in The Avengers, rimane sotto il controllo di Loki per gran parte della pellicola, ma poi grazie al fantastico schiaffone della sua collega e amica, Natasha Romanoff AKA Vedova Nera, ritorna in sé e si unisce agli altri nella battaglia contro Loki e il suo esercito di Chitauri.

Sebbene il personaggio dichiari di volersi ritirare dopo gli eventi di Age of Ultron, lo ritroviamo anche in Civil War dove si schiera al fianco di Steve Rogers, ma contro la sua storica amica Natasha. Infatti dopo l’arresto decide di scontare i domiciliari per poter rimanere al fianco della sua famiglia.

Clint ricompare, nei panni di Ronin, all’inizio di Avengers Endgame. Il famoso schiocco di Thanos ha, infatti, polverizzato tutta la sua famiglia, così il nostro arciere preferito decide di assumere una nuova identità e di prendersela con tutta la criminalità organizzata rimasta in vita, per il solo fatto che esiste ancora al contrario di molte brave persone che sono scomparse. Rintracciato da Natasha si riunisce ai vendicatori per l’ultima missione nel tentativo di fermare Thanos e annullare gli effetti del famigerato schiocco.

Quando i vari Avengers si recano indietro nel tempo, Clint e Natasha si recano su Vormir nel 2014 per recuperare la Gemma dell’Anima. Entrambi sono disposti a sacrificarsi per far sì che l’altro ottenga la gemma e Clint è quasi in procinto di immolarsi quando Natasha lo ferma sacrificandosi al posto suo, sotto gli occhi disperati del supereroe arciere. Quando il Thanos del 2014 con l’Ordine Nero e il suo intero esercito attaccano la base degli Avengers, nel presente Clint fa di tutto per tenere le Gemme lontane, e finalmente lui e tutti i suoi compagni risorti grazie allo schiocco di Hulk riescono a vincere. Dopo la sconfitta definitiva del Titano Pazzo, Clint può finalmente tornare con la sua famiglia.

Anche se non appare, Clint è menzionato nel film su Black Widow quando, nella scena dopo i titoli di coda, la Contessa Valentina Allegra de Fontaine indica a Yelena Belova, Clint come suo nuovo bersaglio, dichiarandole che egli sarebbe il responsabile della morte di Natasha e quindi instillando in quest’ultima una profonda sete di vendetta.

La serie Hawkeye, ambientazione e temi trattati

Ma su cosa si concentra la serie Hawkeye? Nei primi due episodi abbiamo visto Clint interpretato ancora una volta dal nostro amato Jeremy Renner, che cerca di passare le vacanze di Natale con la famiglia, ma grazie alla sventatezza di Kate Bishop, interpretata dall’attrice e cantante Hailee Steinfeld si ritrova coinvolto in uno scontro con i vecchi nemici di Ronin, riuscirà a tornare a casa per Natale?

Sappiamo che in questa serie Clint vestirà i panni del mentore per la giovane Kate, che (nei fumetti) erediterà il suo nome negli Young Avengers, ma siamo anche sicuri che rivedremo Yelena Belova dopo la scena post credit di Black Widow anche se non si è ancora fatta viva.

Il primo episodio è molto di presentazione del protagonisti, presenta Kate Bishop e mostra la situazione attuale di Clint impegnato a fare il papà. L’incontro tra i due avviene alla fine del primo episodio ed è dal secondo che inizia la bomba d’azione che si scatena attorno al costume di Ronin, recuperato da Kate ad un’asta del mercato nero alla quale si era imbucata.

La serie mostra di avere tutti gli ingredienti tipici del cinecomic in perfetto stile Marvel solo che per la prima volta, è calata in un’ambientazione molto Natalizia, perfetta per farci compagnia in questo periodo.

A giudicare dagli episodi rilasciati in queste ore le premesse ci sono tutte, e dall’inizio scoppiettante non vedo l’ora che la serie entri nel vivo.

E voi avete già visto i primi due episodi dell’attesissima serie? Li trovate sulla piattaforma Disney+.

