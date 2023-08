Anime Breakfast: Steins;Gate, il genio fra waifu e banane gelificate

In questa nuova puntata di Anime Breakfast andiamo a rivivere con voi Steins;Gate, serie animata adattamento dell’omonima Visual Novel che esplora i viaggi nel tempo in modo nuovo e anticonvenzionale, ridefinendo un genere

L’universo ha un inizio, ma non una fine: è infinito. E poi le stelle… anch’esse hanno un inizio, ma periranno per via della loro stessa energia: si estingueranno. Coloro che possiedono il dono dell’intelligenza sono in verità i più sciocchi: è piuttosto evidente, basta osservare la storia. In un certo senso, questo può essere considerato l’ultimo avvertimento di Dio a coloro che resistono. Okabe Rintaro

Lo scorrere del tempo e i viaggi intertemporali, così come i concetti di causa ed effetto nel caso si vada a cambiare qualcosa nel mezzo di una sbirciatina nel passato, lo sapete benissimo, sono topoi piuttosto ricorrenti in qualsiasi medium d’intrattenimento. Donnie Darko e Interstellar sono le prime due pietre miliari che ci vengono in mente in ambito cinematografico, mentre nel mondo videoludico troviamo perle come Chrono Trigger o Life is Strange. In mezzo, proprio come ci si potrebbe aspettare da una Visual Novel poi adattata in serie animata, troviamo il protagonista di questa settimanale puntata di Anime Breakfast. Sì, stiamo proprio parlando di Steins;Gate. Andiamo, a spasso fra belle ragazze, scienziati pazzi e… banane gelificate.

Noisy Times | Anime Breakfast: Steins;Gate

Steins;Gate nasce nell’ottobre del 2009 su Xbox 360 come Visual Novel sviluppata da 5pb. e Nitroplus, come secondo episodio della serie del “punto e virgola”, o per meglio dire della Science Adventure, preceduto da Chaos;Head e seguito da Robotics;Notes. Successivamente, a partire dal 2011, inizia la trasmissione della serie animata ad opera dello studio White Fox, con alla regia Hiroshi Hamasaki e Takuya Sato e alla produzione Gaku Iwasa. Composta da 24 episodi ed edita in Italia grazie a Dynit (attualmente la trovate in streaming su Prime Video), la serie animata sposta ovviamente il focus della narrazione.

A differenza della Visual Novel, infatti, narrata in prima persona dallo stesso protagonista Rintaro Okabe (lo scienziato pazzo di cui sopra), la serie animata si distacca e assume una narrazione corale in terza persona, donandole una maggiore enfasi cinematografica e rendendo gli spettatori più che intrusi nella testa di Okabe, veri e propri testimoni degli eventi. Sembrerà una cosa da poco, ma in realtà è uno dei punti focali per la buona riuscita degli adattamenti di Visual Novel in serie animate: non sempre questo passaggio è privo di trauma per chi ha vissuto la storia giocandola. Nel caso di Steins;Gate, però, il lavoro svolto è stato davvero eccellente.

Walking on sleeping | Anime Breakfast: Steins;Gate

Estate 2010, circa un anno dopo gli eventi di Chaos;Head. Rintaro “Okarin” Okabe, il nostro protagonista, e la sua svampita amica d’infanzia Mayuri Shiina si recano alla Radio Kaikan di Akihabara per partecipare ad una conferenza sui viaggi nel tempo del dottor Nakabachi. Mentre sono sul luogo, Okarin si imbatte in una bella e seducente ragazza, Makise Kurisu, che non solo ci va a sbattere contro, ma inizia ad insistere di averlo incontrato qualche minuto prima. Okabe però non soffre di demenza presenile ed è estremamente convinto di non averla mai vista in vita sua, anche perché se ne ricorderebbe.

Successivamente, le cose si fanno parecchio strane. Dopo aver sentito un grido spaventoso, Okarin accorre al piano superiore e trova il corpo di Kurisu immerso in un lago di sangue. In pieno stato di shock, Okarin si precipita fuori dall’edificio e invia una mail a Daru, suo migliore amico e collega, ma improvvisamente ha una strana sensazione. Si volta, e vede che un satellite è precipitato sul palazzo della Radio Kaitan. Torna al laboratorio solo per scoprire che, effettivamente, quella mattina un satellite è davvero caduto sulla Radio e, di conseguenza, la conferenza sui viaggi nel tempo era stata annullata e non era mai avvenuta. Come ultimo bit sulla stramberia della trama di Steins;Gate, vi diciamo solo che successivamente Rintaro accompagnerà Daru ad un’ulteriore conferenza, solo per reincontrarsi con Kurisu… viva e vegeta, nonché meravigliosa come sempre.

Cycle | Anime Breakfast: Steins;Gate

Come potrete ben capire dalla sinossi della prima puntata dell’anime di Steins;Gate, il tema principale della serie è quello dei viaggi nel tempo, affrontato però più dal punto di vista della causalità e dell’impatto sul destino, più che come vera e propria avventura intertemporale. Okabe, Kurisu, Daru e Shiina si ritrovano a scontrarsi con un potere e delle possibilità incredibilmente assuefacenti, ma che hanno delle ripercussioni significative, e a volte piuttosto drastiche, sul corso degli eventi, sulla loro vita e su quella delle persone a loro care. La storia esamina anche il concetto di responsabilità e del far conto delle conseguenze delle scelte fatte dai personaggi, con un lungo passaggio sulle implicazioni etiche e morali della manipolazione del tempo.

Non c’è solo questo, però, in Steins;Gate. Al centro della narrazione viene messo anche il tema della follia: non abbiamo usato le parole “scienziato pazzo” con leggerezza, poco fa. Okabe è un ragazzo visibilmente instabile, con una conta di insicurezze senza fine e che, quindi, tende a rifugiarsi in un’identità fittizia, quella di Houoin Kyouma, per fuggire alla sua realtà. Una realtà che gli sta inevitabilmente troppo addosso, ma che dovrà necessariamente affrontare ponendosi davanti alle conseguenze delle sue più o meno sconsiderate azioni. Un viaggio emotivo nella fragilità dell’uomo e una profonda riflessione sulla sua stessa esistenza.

Infine, i riferimenti scientifici all’interno di Steins;Gate sono molto più marcati rispetto a quelli presenti in Chaos;Head (che è volutamente un thriller, più filosofico e psicologico), anche se verticalmente meno se guardiamo a Robotics;Notes. Tralasciando i paragoni, però, la serie è riuscita a mescolare sapientemente, nella sua marcata complessità in alcuni passaggi, elementi di scienza, filosofia nonché di teoria del caos. Troviamo riferimenti a concetti come l’effetto farfalla e il paradosso del nonno, che vengono affrontati ed esplorati in modo approfondito e intrigante. Un mix davvero accattivante e coinvolgente per tutti gli spettatori abbastanza attenti da seguirne i vari passaggi, perché porta la mente a seguire non solo gli eventi narrati a schermo, ma anche ad effettuare una vera e propria riflessione intellettuale.

Self Affirmation

Insomma, concludiamo questa puntata di Anime Breakfast su Steins;Gate sottolineando quanto la serie abbia avuto un impatto significativo sull’industria degli anime in generale, oltre che nella nostra vita in particolare. Una ridefinizione del genere che serviva decisamente alla fantascienza e che ha saputo dimostrare come, al netto di tutto, anche una serie animata possa affrontare temi complessi e che spaziano dalla scienza, alla psicologia, alla filosofia, in modo intelligente e coinvolgente. Ha saputo catturare grazie alla superba combinazione di fantascienza, personaggi iconici, narrazione fluida e, soprattutto, tematiche impattanti. Consigliatissimo!

Questo è tutto ciò che avevamo da dire su Steins;Gate in questa nuova puntata di Anime Breakfast! Fateci sapere se avete visto la serie qua sotto nei commenti (vi ricordiamo che la trovate in streaming su Prime Video!) e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

