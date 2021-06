Zerocalcare e la sua serie Netflix: ci sono nuovi aggiornamenti!

Zerocalcare è finalmente uscito allo scoperto per degli aggiornamenti su Strappare Lungo I Bordi, il suo debutto televisivo su Netflix

A dicembre 2020 era stata annunciata completamente a sorpresa la serie d’animazione di Zerocalcare distribuita da Netflix. Si tratta di una collaborazione molto interessante perchè, se il prodotto audiovisivo andrà bene, la piattaforma potrebbe investire maggiormente sul nostro fumettista internazionale. Questo significherebbe che Zerocalcare, uno degli artisti contemporanei più stimati del nostro panorama, potrebbe avere accesso a chissà quante possibilità produttive. Strappare Lungo I Bordi, la serie d’animazione, potrebbe essere solo l’inizio. Dopo mesi di silenzio abbiamo finalmente nuovi aggiornamenti proprio da Zerocalcare.

Zerocalcare torna ad aggiornarci su Strappare Lungo I Bordi

Zerocalcare non ama fare comunicati stampa convenzionali, perciò ha usato la sua arte fumettistica per aumentare l’hype sulla serie in prossima uscita. Non si sapeva nessuna data d’uscita mentre ora più meno sappiamo quando aspettarla. “Siccome mi viene chiesto tutti i giorni, il mio cuore trabocca di gioia nel poter infine aggiornavi su come procede la serie”. Queste sono le parole di Zerocalcare che hanno preceduto le vignette per aggiornare noi follower tutti, sulla sua pagina Facebook. Nel fumetto il suo alterego dice: ““Amici! Amiche! Un friccico di emozione! Vi ricordate che sei mesi fa era uscita la notizia che stavo a fa’ una serie su Netflix? Oggi ho pensato vabbé ma famojela vede ‘na cosetta, no? Così non pensano che so’ un cazzaro mitomane.”

Sempre nella stessa striscia di fumetto, Netflix rappresentata come l’occhio di Sauron, risponde a Zerocalcare dicendo che non può anticipare nulla sulla serie. Dopodichè qualche dettaglio è ovviamente rilasciato. È lo stesso fumettista a dire: “Ci stiamo ancora lavorando alacremente. Io sono fomentato e mi piglia bene lavorarci (non mi sono ancora pentito di essere nato e maledetto per essermi imbarcato in questa cosa.) Uscirà. Non tra una settimana, ma manco tra un anno. ‘Na via de mezzo”.