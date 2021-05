Zack Snyder sogna di riadattare Il ritorno del Cavaliere Oscuro

Zack Snyder, reduce dal suo nuovo sequel DC Justice League ammette di avere il desiderio di poter fare un nuovo film DC che sia un riadattamento del celebre fumetto Il ritorno del Cavaliere Oscuro

Il ritorno del Cavaliere Oscuro è il celebre fumetto DCdegli anni ’80 uscito in quattro numeri che vede coinvolti i due principali eroi di quell’universo ed è anche la “balena bianca” di Zack Snyder.

Il regista, ha infatti dichiarato che ha sempre cercato ispirazione in quella mini serie di fumetti di Frank Miller, soprattutto per i suoi precedenti film dell’universo DC. Se però in Batman V Superman, il regista ha coinvolto gli attori Ben Affleck e Henry Cavill, se dovesse continuare a trattare storie dell’universo DC, non ci sarebbe un loro ritorno. E così quindi se dovesse davvero realizzare il riadattamento del Ritorno del Cavaliere Oscuro, sceglierebbe altri interpreti perché vorrebbe che sia un progetto a sè stante, molto fedele al fumetto originale e non molto costoso. In quel fumetto, secondo il regista ci sono già dialoghi incredibili che sarebbero quindi alla base della storia intera.

Zack Snyder e il sogno di Clint Eastwood nel Ritorno del Cavaliere Oscuro

Nell’immaginario registico perfetto di Zack Snyder ci sarebbe un attore come Clint Eastwood, che al momento data la sua età non sarebbe possibile coinvolgere. Ma l’attore rimane comunque un perfetto riferimento nella eventuale ricerca di un nuobo Bruce Wayne per un progetto di questo tipo.