Zack Snyder: in arrivo un film su Re Artù

Zack Snyder si allontana per un po’ dai supereroi e dagli zombi, per concentrarsi su un film dedicato alla leggenda di Re Artù

In questi ultimi mesi si è parlato molto di Zack Snyder, soprattutto in merito alla Zack Snyder’s Justice League (ribattezzata anche Snyder Cut). Ma non solo: è di pochi giorni l’arrivo su Netflix della pellicola sugli zombie Army of the Dead. Insomma, Tra rivisitazioni e nuove uscite, c’è sempre il tempo di pensare ad un altro progetto.

Si parlava già da un po’ di un cambio di rotta nei prossimi progetti del regista; infatti, vorrebbe riportare in scena una sua versione della leggenda di Re Artù. Il regista abbandona quindi i cinecomic (e gli zombi) per tuffarsi nei secoli bui e parlare di cavalieri.

Zack Snyder: qualche dettaglio sul nuovo progetto dedicato a Re Artù

Zack Snyder aveva già confermato che stava lavorando a un film su Re Artù, definendolo una fedele narrazione del concetto mitologico arturiano.

Sto lavorando a qualcosa, ma vedremo. Stavo pensando a qualche retelling, un nuovo e più fedele adattamento del concept mitologico arturiano. Ma vedremo. Forse arriverà il suo momento.

Nel corso del podcast The Fourth Wall di The Playlist, il regista ha condiviso altri dettagli sul film in particolare l’ambientazione: la storia si svolgerà durante la corsa all’oro.

In questo momento sto scrivendo una sorta di, praticamente è una sorta di rivisitazione di Excalibur, della leggenda di Artù che è ambientata in un posto diverso. È un po’ come nell’era della corsa all’oro in America, un arturiano un po’ bizzarro.

Ma comunque, è forte, e mi piace un sacco. Ed è divertente, ed è come, sapete, è un po’ folle.

Un progetto che è ancora tutto un divenire, con nulla di certo ma molto materiale su cui poter lavorare. Rimane ancora molto difficile immaginarsi una data di uscita, non sapendo nemmeno quale potrebbe essere l’effettivo titolo e il cast selezionato per dare nuovamente vita al celebre personaggio di Re Artù.

E voi, cosa vi aspettate da questo nuovo interessante progetto firmato Zack Snyder?