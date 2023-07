Xavier Dolan ha deciso di dire addio al cinema, notizia circolata negli scorsi giorni e che ora ha avuto una lettera di spiegazione da parte del regista: scopriamo insieme i passaggi principali

In questi giorni si sta parlando molto della dichiarazione del regista Xavier Dolan che ha colpito molto il mondo del cinema: il regista ha infatti dichiarato di voler abbandonare il mondo del cinema perché amareggiato dal fatto che si impegna molto per film che nessuno vede. Una dichiarazione che ha sicuramente colpito gli appassionati di cinema che apprezzano i suoi film profondi, concettuali e di riflessione e che credono di conseguenza che il suo ritiro come regista sia una grande perdita.

Xavier Dolan: una lettera per spiegare il suo addio al cinema

Il regista ha deciso successivamente di scrivere una lettera sotto forma di post sui social per spiegare meglio le motivazioni dietro la sua dichiarazione. Il primo passaggio della lettera è per confermare il suo stato di salute oltre che la sua decisione.

“Alla luce dei recenti articoli pubblicati sui media spagnoli, ho sentito il bisogno di chiarire alcuni pensieri e punti di vista. Alcune cose che ho detto durante la promozione del mio show a El Pais e El Mundo hanno allarmato alcuni di voi, che mi hanno gentilmente contattato per sapere come sto. Quindi, prima di tutto, sto bene. Grazie. Davvero. Ho detto che voglio smettere di fare film e mi sento in pace con questa decisione.”

Il regista ha anche confermato, purtroppo che non si tratta di una fase:

“alcune persone mi hanno detto che è “solo una pausa, o una fase”… Ma il mio stato d’animo attuale e il nostro mondo attuale non mi ispirano a perseguire quella che una volta era una vocazione inevitabile. Tuttavia, al momento sono coinvolto in progetti televisivi e intendo mantenere la mia parola se dovessero essere approvati. Altrimenti, penso che questo sia tutto. Voglio dedicare tempo alla mia salute, ai miei amici e alla mia famiglia. Ho anche altre passioni, altre cose in cui mi piacerebbe impegnarmi”.

Nella lettera Xavier Dolan, ha voluto anche sottolineare che non ha mai detto durante l’intervista al quotidiano El Mundo, che l’arte non ha senso e il cinema è una perdita di tempo:

“La prima parte di quella frase è una vaga generalizzazione e la seconda una pura invenzione. Io, per esempio, non considero l’arte priva di significato, né il cinema una perdita di tempo. Penso che l’arte offra rimedio alle nostre realtà soffocanti e salvi vite altrui. Sarò sempre lì per incoraggiare artisti e registi. È solo che non desidero più fare film, perché non mi rendono più felice. Ma l’hanno fatto, e anche voi. Tutto si riduce a questo: potrei dirigere delle serie. Ma non desidero più dirigere film. Il mondo non è in un buon stato… e voglio aiutare il più possibile. L’ho fatto, silenziosamente. Ma ora voglio essere più esplicito al riguardo. I miei progetti, ora, sono altrove, credo.”

Una lettera che non lascia margini di dietro front leggendola così, ma che ci fa solo sperare che forse tra diversi anni Xavier Dolan possa ritrovare le forze per fare film e affrontare questo nuovo mondo del cinema fatto principalmente di box office.

