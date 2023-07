Xavier Dolan: annuncia l’addio al cinema

Il giovane regista Xavier Dolan, annuncia di essere prossimo all’addio al cinema. Noto per il successo ottenuto con il film Mommy; ccco tutti le dichiarazioni ufficiali

Con grande amarezza il giovane regista canadese, Xavier Dolan, annuncia l’addio dalle scene del cinema. Una triste decisione giunta a seguito di uno sfogo nel corso di un’intervista esclusiva. Ecco le sue parole:

Non ho più la forza o la voglia di impegnarmi per due anni in progetti che nessuno vede. Ci metto tantissima passione e poi ne esco profondamente deluso. So di essere un bravo regista, ma tutto questo mi porta a credere che non sia così

Potente, di impatto e concettuale; l’abbiamo conosciuto grazie ai successi come Mommy; film acclamato dal pubblico e dalla critica, per i temi affrontati e uscito vincitore del Premio della Giuria nel 2014 a Cannes. Gli altri grandi capolavori sono J’ai tué ma mère (2009), Les amours imaginaires (2010), Laurence Anyways e il desiderio di una donna… (2012), Tom à la ferme (2013), La mia vita con John F. Donovan (2018) e Matthias & Maxime (2019).

Xavier Dolan: cosa si nasconde dietro l’addio al cinema

Figlio d’arte dell’attore Manuel Tadros, Xavier Dolan, inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo molto presto; prendendo parte ad alcune serie tv e film indipendenti. A soli 19 anni nel 2009, scrive e dirige il suo primo film: J’ai tué ma mère, dando il via alla scalata del successo cinematografico.

Sotto l’occhio dei riflettori fin da subito; i suoi film hanno attirato l’attenzione del pubblico e della critica, grazie ai temi e l’inconfondibile stile registico adottato. Pronto nel fronteggiarsi nei diversi settori cinematografici; Xavier Dolan ha più volte ricoperto le vesti di attore, regista, sceneggiatore, montatore, costumista, produttore cinematografico, scenografo e doppiatore.

Prima del triste annuncio sull’addio del cinema; Xavier Dolan ha deciso di impegnarsi in un’ultima grande fatica: la serie The Night Logan Woke Up, per ora distribuito solo in Canada, Francia, Giappone e Spagna. Già lo scorso anno, aveva espresso grande amarezza e stanchezza sul mondo attorno a suo lavoro; definendolo drasticamente cambiato. Questa una sua ultima dichiarazione prima dell’addio al cinema:

Questo è un lavoro che non dà più soddisfazioni, sono stanco e scoraggiato. La soluzione più semplice è dirigere spot pubblicitari, così almeno potrò costruirmi una casa.

Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.