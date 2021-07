World Report Award: il 5 luglio l’annuncio dei finalisti

Il world Report Award, sostenuto da FUJIFILM annuncerà i finalisti di ogni categoria il 5 luglio su tutti i canali online

L’undicesima edizione del WORLD REPORT AWARD, il concorso internazionale di fotografia, promosso dal Festival della Fotografia Etica e sostenuto da FUJIFILM Italia, ha la sua rosa di finalisti e sulle piattaforme social ufficiali, saranno pubblicati i nomi di coloro che si sono distinti nelle sei categorie del premio. L’appuntamento è per il 5 luglio alle 19:00 sui canali Fb, IG e linkedin.

La giuria, composta da Lauren Steel, Svetlana Bachevanova, Gary Knight, Aldo Mendichi e Alberto Prina, wra-2021-giuria , ha selezionato 85 finalisti, scelti tra 756 fotografi, per un totale di 832 progetti inviati e visionati (di cui 333 dall’Italia e 499 da altri Paesi), ossia 13.179 di immagini ricevute.

Numeri importanti per questa undicesima edizione che non ha mancato, con i progetti fotografici presentati, di essere una grande “fotografia” sulle storie del Pianeta, sui cambiamenti che si stanno vivendo socialmente, umanamente.

Numeri che attestano, ancor di più, quanto il premio sia riconosciuto e apprezzato sia a livello italiano sia nel panorama straniero e quanto la fotografia sia un mezzo a oggi indispensabile per raccontare le vicende umane e del mondo.

World Report Award: anche quest’anno sostenuto da FUJIFILM

FUJIFILM Italia, in qualità di Award Sponsor, ha promosso anche questa undicesima edizione per sostenere la fotografia in tutte le sue forme, con il suo linguaggio diretto che ha la capacità di fermare lo sguardo, anche del più disattento.

Per le categorie Master Award, Short Story Award, Future Generations Award, Student Award saranno annunciati 10 finalisti ciascuna, per la categoria Single Shot ne saranno proclamati 30 e 15 per la Spotlight Award.

Tra questi ottantacinque finalisti saranno poi scelti i vincitori assoluti di categoria, che saranno svelati il 30 agosto 2021 e di cui si potranno vedere i lavori nella prossima edizione del Festival della Fotografia Etica 2021, dal 25 settembre al 24 ottobre 2021 a Lodi.

