Il giovane attore Timothée Chalamet sarà il nuovo volto protagonista dell’iconico personaggio di Willy Wonka. Dopo Gene Wilder e Johnny Depp, una terza versione del noto personaggio

La Warner Bros all’opera con un terzo adattamento cinematografico del noto romanzo di Roald Dahl; rivela il nuovo volto protagonista. Dopo Gene Wilder e Johnny Depp, l’iconico personaggio sarà questa volta interpretato dal giovane Timothée Chalamet, guidato dal regista Paul King (noto per la saga dell’orsetto Paddington).

Dopo l’intenso periodo di lavoro cinematografico vissuto negli ultimi tempi (The French Dispatch e la nuova collaborazione con Luca Guadagnino), rappresenta un grande colpo da maestro oltre che una notevole opportunità di mettere in mostra la sua versatilità in una versione molto più musicale, e diversa dalla versione del 1971 rilanciata in seguito da Tim Burton nel 2005.

Dettagli e curiosità sulla nuova versione | Wonka: Timothée Chalamet nei panni di Willy Wonka

La nuova pellico intitolata Wonka diretta da Paul King, secondo le rivelazione di fonti esterne, sarà incentrata sulla origin story del personaggio nato dalla letteratura di Roald Dahl. Con aneddoti ed eventi, si verrà finalmente a scoprire la nascita e l’apertura della bizzarra Fabbrica di Cioccolato.

In attesa di vederlo nell’atteso reboot di Dune di Denis Villeneuve; l’attore è stato da tempo scelto come figura principale di riferimento. Il film stesso sarà difatti, una prima volta per testare le abilità canore e le qualità di ballerino di T. Chalamet.

Il film sarà sotto la produzione di David Heyman (Harry Potter e Animali Fantastici) con la sua Heyday Films, mentre la sceneggiatura sarà sotto la cura del regista stesso King assieme la collaborazione di Simon Farnaby. Ulteriori dettagli sulla possibile trama o data di distribuzione non sono stati al momento rivelati.

