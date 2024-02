Wonderful Precure! sarà in streaming su Crunchyroll: debutto per l’anime

L’anime Wonderful Precure! sarà disponibile su Crunchyroll, il servizio di streaming video on demand di proprietà di Sony Corporation che distribuisce serie anime, e non solo, dell’Asia orientale

Crunchyroll ha ufficialmente annunciato che trasmetterà l’atteso anime Wonderful Precure!, a partire da sabato alle 20:30 EST. Crunchyroll è un servizio di streaming video on demand di proprietà di Sony Corporation, specializzato nella distribuzione di serie anime, film e programmi televisivi provenienti principalmente dai media dell’Asia orientale. La copertura si estenderà a diverse regioni, inclusi Nord America, America Latina, Europa, Africa, Medio Oriente, Comunità degli Stati Indipendenti, Australia, Nuova Zelanda e Sud Africa. La notizia è stata accolta con entusiasmo dai fan, che potranno godersi le avventure delle Pretty Cure in queste regioni. L’anime Wonderful Precure! farà il suo debutto domenica su Asahi Broadcasting Corporation (ABC), TV Asahi e su 22 canali affiliati, con inizio alle 8:30 JST. Gli appassionati potranno seguire le avventure di Iroha Inukai e del suo fedele compagno peloso, Komugi, in una città dove umani e animali convivono in armonia.

Wonderful Precure!, la trama e il team creativo

La trama dell’anime si svolge nella suggestiva Animal Town, un luogo dove uomini e animali vivono insieme in perfetta armonia. Iroha Inukai, una studentessa di seconda media, e il suo cane Komugi saranno al centro di un’avventura straordinaria quando incontrano la misteriosa creatura Gargal. La trasformazione di Komugi in Cure Wonderful darà il via a una serie di eventi emozionanti. Masanori Satō, noto per il suo lavoro su Butt Detective e Thriller Restaurant, è il regista del nuovo anime. Yoshimi Narita, esperta di Precure, è responsabile della composizione della serie e della sceneggiatura. Il character design è curato da Yoko Uchida, mentre la musica è affidata a Erika Fukasawa. Un team di talentuosi professionisti contribuirà a rendere Wonderful Precure! un’esperienza visiva e sonora indimenticabile.

Per aumentare l’attesa dei fan, è già in corso la trasmissione del programma “Wonderful Cure! Ouchi de Ohirome Show” sul canale YouTube di Precure dal 28 gennaio alle 16:00 JST. Il programma presenta Cure Wonderful e Cure Sky di Soaring Sky! Precure in lezioni di danza, quiz e giochi, offrendo uno sguardo divertente dietro le quinte. Crunchyroll sta già trasmettendo la serie di 12 episodi Power of Hope: Precure Full Bloom, andata in onda su NHK Educational il 7 ottobre. L’anime continua a catturare l’attenzione degli spettatori con la sua trama avvincente e il suo stile unico.

