WitcherCon: annunciato l’evento virtuale di Netflix e CD Projekt

L’evento annunciato nel corso dell’ultimo giorno della Geeked Week, sarà interamente dedicato alla nota saga di The Witcher:WitcherCon. Una collaborazione straordinaria e preziosa tra Netflix e gli sviluppatori della CD Projekt, con un progetto in grado di stupire i fan più affezionati: un multi-format con incontri e visioni.

Il WitcherCon sarà disponibile sui canali ufficiale Twitch e YouTube di Netflix il 9 luglio alle ore 19.00 e il 10 luglio alle ore 3.00. Di seguito la suggestiva locandina diffusa tramite canali social:

We teamed up with @WitcherNetflix to bring the world of The Witcher into your homes! Power up your megascopes on July 9th and join us for an epic online celebration of the franchise, #WitcherCon! pic.twitter.com/6RlGL5mPox

— The Witcher (@witchergame) June 11, 2021