Wish: un nuovo trailer e poster del film natalizio della Disney

Il 62° classico Disney arriverà il 21 dicembre nelle sale italiane, nell’anno del centenario dello Studio di Burbank: ecco il nuovo trailer e il poster di Wish

Walt Disney Animation Studios ha pubblicato il nuovo trailer e il poster di Wish, preannunciato come il 62° classico d’animazione Disney, che arriverà nei cinema italiani a partire dal 21 dicembre, per celebrare le festività della fine dell’anno e non solo. La casa di produzione compie infatti un secolo di vita e il film arriverà anche a coronamento dei festeggiamenti relativi al centesimo anniversario della fondazione del leggendario Studio.

Wish ci trasporterà nel magico regno di Rosas, dove la brillante sognatrice Asha esprime un desiderio così potente da essere esaudito da una forza cosmica, una piccola sfera di sconfinata energia chiamata Star. Insieme, Asha e Star affrontano un nemico formidabile, il sovrano di Rosas, Re Magnifico, per salvare la sua comunità e dimostrare che quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose. Ecco di seguito il nuovo trailer di Wish, al cinema dal 21 dicembre prossimo.

Il nuovo trailer e il poster di Wish, classico Disney in uscita a dicembre

Il film è diretto dal regista premio Oscar Chris Buck (che già aveva diretto i successi Frozen e Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle) insieme a Fawn Veerasunthorn (Raya e l’ultimo drago), e prodotto da Peter Del Vecho (anche costui già noto per Frozen e Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle) insieme a Juan Pablo Reyes Lancaster Jones (Encanto). Jennifer Lee è la produttrice esecutiva, oltre che sceneggiatrice del progetto insieme a Allison Moore. Le canzoni originali sono firmate dalla cantautrice nominata ai Grammy Julia Michaels e dal produttore, cantautore e musicista vincitore del Grammy Benjamin Rice, mentre la colonna sonora è composta da Dave Metzger. Continuare a seguire la nostra pagina dedicata a film e serie tv per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità nel settore.

