White Night: Joseph Gordon-Levitt sarà il reverendo criminale Jim Jones

Sarà Joseph Gordon-Levitt a interpretare Jim Jones, il reverendo criminale, nel film White Night: scopriamo i dettagli dell’incredibile storia

White Night ripercorrerà la vera storia del Massacro di Jonestown, il più grande suicidio di massa della storia degli Stati Uniti, causato dal fanatico reverendo Jim Jones. A dare il volto al famigerato religioso sarà Joseph Gordon-Levitt, mentre al suo fianco ci sarà Chloë Grace Moretz nei panni di Deborah Layton, uno dei membri della setta creata dal pastore. Scopriamo dunque qualche dettaglio sul film e la storia vera che l’ha ispirata.

White Night: la vera storia di Jim Jones

Il 18 novembre 1978, ben 909 persone persero simultaneamente la vita, avvelenandosi col cianuro. Queste persone facevano parte del Progetto Agricolo del Tempio del popolo, una comunità sorta nella Guyana nordoccidentale sotto la guida del reverendo Jim Jones, creatore della setta conosciuta come Tempio del popolo.



La figura di Jim Jones è una delle più oscure dell’intera storia americana. Nato il 13 maggio 1931 in una cittadina dell’Indiana, presto di avvicina alla fede e alla predicazione del Vangelo e a 21 anni cominciò a fare il pastore a Indianapolis. Nel 1954 Jones fondò la propria chiesa e iniziò a radunare proseliti, fondando la propria dottrina sull’integrazione razziale e sulla giustizia sociale. Piano piano i toni delle sue prediche divennero sempre più visionari ed eccentrici, iniziando a parlare di un’imminente catastrofe nucleare e prendendo così la decisione di trasferirsi, insieme ai membri della sua setta, nel nord della California.



Dopo alcune accuse di frode e abusi sessuali, il reverendo si spostò con la sua comunità in Guyana, dove fondò la cittadina di Jonestown e diede vita al suo Progetto. Qui, il reverendo invitò i membri della sua comunità a togliersi la vita per “difendersi dal male” e questi obbedirono dopo aver ricevuto una dose di cianuro. Jones fu invece trovato morto a causa di un colpo di pistola in testa.

White Night, il film sul massacro di Jonestown

La terribile vincenda dell’eccidio di Jonestown sarà portata al cinema nel film White Night, dove a prestare il volto al folle reverendo ci sarà Joseph Gordon-Levitt. La pellicola sarà diretta da Anne Sewitsky, regista norvegese che ha dato vita a film di successi come Happy, Happy e Homesick e ha diretto un episodio della serie Black Mirror e due di Castle Rock.



Il film si concentrerà più che altro sugli ultimi momenti della vita di Jim Jones e dell’esistenza della sua comunità, quindi sul folle suicidio di massa avvenuto in Guyana. La figura del prete sarà osservata dall’occhio di una convinta devota come Deborah Layton, interpretata da Chloë Grace Moretz. Chiaramente, l’attesa intorno a questo progetto è altissima, seguiteci quindi per altri aggiornamenti.

