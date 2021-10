Wendy: disponibile su Disney+ il nuovo film di Benh Zeitlin

Disponibile da oggi sulla piattaforma Disney+ il film “Wendy “diretto da Benh Zeitlin. Le avvincenti avventure di Peter Pan e dei “bambini sperduti” rivisitata in un mondo realistico e mitologico

Nelle uscite di queste mese sulla piattaforma Disney+, spunta il titolo di “ Wendy” diretto da Benh Zeitlin (già noto per aver diretto Beasts of the Southern Wild). Una rivisitazione realistica e mitologia dei classici delle avventure di Peter Pan di J.M. Barrie.

Una giovane ragazza in un’isola misteriosa in cui il tempo e l’invecchiamento non sembrano passati. Un luogo dove la fantasia, il realismo e il mondo naturalistico sembrano fondersi, dando vita ad avvincenti avventure per “piccoli” e coraggiosi abitanti.

Interpretato da Devin Frence nei panni di Wendy Darling; e Yashua Mack nel ruolo del coraggioso Peter Pan, da oggi disponibile su Disney+ in streaming.

Wendy: cosa aspettarsi dalla nuova visione dell’Isola che non c’è

Un’isola misteriosa sperduta nel posto più remoto e sconosciuto, nel quale il tempo sembra scollegato dalla realtà e dalla quotidianità a cui siamo abituati. Mondi e visioni diversi che si incontrano in questa nuova pellicola di Benh Zeitlin. Non è certo la prima volta che un regista si cimenta nella trasposizione di una dei classici più amati da tutti; terminando ogni volta con un punto di vista in più.

La storia vede protagonista una giovane bambina Wendy (Devin France) dall’animo impavido e curioso, approdata con suo grande stupore su un’isola dalle strane vibrazioni magiche.

Immersa in un mondo nuovo, la giovane conosce Peter (Yashua Mack), spericolato e con tanto entusiasmo da donare. Insieme esplorano l ’isola in tutta la sua meraviglia, imparando a conoscere gli altri “piccoli” abitanti di questa terra spettacolare. Improvvisamente, però, per Wendy il senso di pace e mitologia sprigionato, si tramuta in una dura lotta per salvare la sua famiglia, la sua libertà e lo spirito gioioso della giovinezza dal pericolo mortale della crescita, con il sentimento più grande di tutti: l’amore.

Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo del cinema e delle serie tv!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.