Weekend Family, la prima stagione su Disney + ! Una delle novità più divertenti di questo mese di Marzo 2022. Da domani, 9 Marzo, sarà disponibile in streaming su Disney +, la prima stagione di “Weekend Family”

“Le Week-end c’est Cardio!” recita lo slogan della copertina di “Weekend Family” o “Week-end in famiglia” nella traduzione italiana. Tutto lascia intendere che il fine settimana possa rappresentare qualcosa di molto movimentato in questa serie, ed infatti così sarà!

Tutti insieme per il week-end

Week-End in Famiglia mette in scena le avventure di una famiglia non propriamente considerata tradizionale. Tra le difficoltà che appartengono a tutti gli elementi, li accomuna di sicuro una grandissima predisposizione al caos! Ogni fine settimana, il protagonista, Fred, ha in custodia le sue tre figlie. Lui ha un carattere decisamente allegro ed ama il divertimento. Le sue tre figlie, hanno personalità e modi di essere molto diversi l’una dall’altra.

Clara è un’idealista, Victoire è decisamente eccentrica ed infine c’è Romy che è assolutamente troppo esigente. Ma si sa, le personalità diverse sono necessariamente da accogliere e far convivere all’interno di una famiglia. Tutto ciò rappresenta anche il lato “bello” di un nucleo familiare così vario. Ma purtroppo le cose si complicano ancor di più, dal momento che ogni figlia di Fred ha una mamma diversa. A completare il quadro si inserisce Stan, il migliore amico di Fred che si troverà sempre in mezzo, pronto e presente a rendere i loro fine settimana ancora più frenetici.

Ma non finisce qui! Nel frattempo Fred si è innamorato di nuovo e vuole portare la sua nuova ragazza a vivere con lui: la dolce Emmanuelle. Lei è un’emigrata canadese con solo un dottorato incompleto in psicologia infantile. Insieme a Fred e grazie ai vari pseudo-consigli di Cora, la sua migliore amica, Emmanuelle dovrà mettere da parte i suoi libri e le sue teorie e trovare il suo ruolo all’interno di questo spazio caotico temporale dei fine settimana!

La serie comedy è indirizzata ad un pubblico di adolescenti. E’ prodotta dalla Elephant International per Walt Disney Company ed è stata premiata in moltissimi paesi a livello internazionale. In Italia debutta il 9 Marzo 2022 la prima stagione composta da 8 episodi della durata di circa 22 minuti. Nel cast incontreremo Eric Judor, Liona Bordonaro, Midie Dreyfus, Roxane Barrazuol, Annelise Hesme, Jeanne Bournaud.

Non ci resta che scoprire questa nuova dimensione comedy proposta da Disney + ! Guarda pure il trailer cliccando qui e scrivici nei commenti!

