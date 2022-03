In arrivo il live action di Voltron: è battaglia per i diritti dell’anime

La realizzazione del live action di Voltron si fa sempre più vicina: il nodo però riguarda i diritti del celebre anime

Uno degli anime più amati di sempre può presto diventare anche un film live action. Sta prendendo corpo il progetto che riguarda la messa in scena dal vivo di Voltron, molti dettagli sono già stati sistemati, ma ne manca uno importantissimo da mettere a punto. È infatti in corso una vera e propria battaglia per acquisire i diritti dell’anime: capiamo meglio la situazione.

Voltron: la lotta per i diritti

Hollywood Reporter fa chiarezza sulla situazione del live action di Voltron. Il progetto si farà, c’è già un regista, ma manca uno studio di produzione. In tal senso è in atto una lotta tra diversi studi, che hanno fiutato l’occasione e vogliono piazzare il colpo grosso. Finora, i nomi trapelati sono quelli di Warner Bros., Universal e Amazon, ma è probabile che ci siano anche altri concorrenti in ballo. La pellicola potrebbe dunque uscire al cinema, ma anche direttamente in streaming: tutto dipenderà dall’esito di questa battaglia.



In attesa di capire dunque chi produrrà il live action del film, sappiamo chi lo realizzerà da dietro la macchina da presa. Il regista designato che darà vita a Voltron è Rwason Marshall Thurber, autore di pellicole di successo come Una spia e mezzo, Come ti spaccio la famiglia e Skyscraper. L’ultima fatica del cineasta di San Francisco è stata Red Notice, spy movie con Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot prodotto e distribuito da Netflix.



Sappiamo dunque che il lavoro per il lvie action di Voltron è ben avviato, ma sarà cruciale capire chi riuscirà a spuntarla in questa lotta per l’acquisizione dei diritti. Da ciò dipenderanno tante cose e solo dopo che si sarà risolta sicuramente emergeranno maggiori dettagli sul progetto. Per non perdere nessuna notizia a riguardo e in generale sul mondo del cinema, restate aggiornati sul nostro sito.





