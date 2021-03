Vita da strega: è in arrivo il remake per la storica serie?

In questi tempi di remake, prequel e sequel, anche le vecchie serie televisive stanno rivivendo una seconda giovinezza come testimonia Vita da strega

Vita da strega infatti, storica serie televisiva americana andata in onda dal 1964 al 1972, potrebbe infatti rivedere la luce con un remake visto che si sta già lavorando ad una sceneggiatura per un lungometraggio. Da una strega che si nascondeva in bella vista nei sobborghi questa non è affatto una mossa malvagia.

Vita da strega: cosa sappiamo su questo remake

Pare infatti che gli sceneggiatori Terry Matalas e Travis Fickett, i due avevano già lavorato all’adattamento televisivo del film L’esercito delle 12 scimmie di Terry Gilliam, stiano riprendendo in mano quanto trasmetto dalla ABC in ben otto stagioni.

Il nuovo remake di Vita da strega è stato dunque affidato già a due professionisti del settore e pare inoltre che ora sia entrato in campo un vero e proprio colosso come la Sony Pictures per la produzione del film. Ricordiamo poi che Matalas e Fickett sono attualmente al lavoro anche per il remake di Witch Mountain per Disney + per la Davis Entertainment. Le aspettative per questo lavoro, dunque, sono abbastanza alte.

La Sony, infatti, possiede i diritti della storica sitcom ed aveva già provato a proporre il progetto sia alla CBS che alla NBC solo pochi anni fa, ma la cosa non è mai andata in porto. Certo è vero che esiste già un remake del 2005 con Nicole Kidman e Will Ferrell, e quindi le domande su cosa ci possa riservare il futuro continuano ad aumentare

Ad ogni modo, in attesa dunque di scoprire come, e se perché non si sa mai cosa può accadere, verranno nuovamente trasposte le avventure quotidiane di una delle streghe più famose della televisione, vi invitiamo a rimanere su tuttoteK per saperne sempre di più!