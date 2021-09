Venom-La furia di Carnage: anticipata l’uscita in America

Dopo vari rinvii e voci di corridoio, la Sony Pictures ha ufficializzato lo spostamento della data d’uscita di Venom-La furia di Carnage. Una decisione influenzata dall’enorme successo di incassi ottenuto con il nuovo film Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, anch’esso targato Marvel.

A ricoprire il ruolo dell’enigmatico letale protettore Venom, l’attore Tom Hardy affiancato da Michelle Williams e Woody Harrelson.

Save the date. 🗓 #Venom: Let There Be #Carnage is exclusively in movie theaters on OCTOBER 1.

🍿 Experience it in 3D, premium large formats, and IMAX.

🎟 Tickets on sale Wednesday.@VenomMovie pic.twitter.com/e5RfVdpjhA

— Sony Pictures (@SonyPictures) September 6, 2021