Annunciati i primi ospiti ufficiali dell’evento Premio Kinéo. Con madrina di questa edizione Madalina Ghenea; tante le novità previste

Ideato da Rosetta Sannelli nel lontano 2002, il premio speciale votato dal pubblico per sostenere la cinematografia e le sale nostrane. Con madrina della serata Madalina Ghenea, un’alternanza di nomi e ospiti illustri, la rivelazione di un punto di incontro tra i diversi artisti del mondo; un evento in grado di ampliare le propri visioni verso l’audiovisivo internazionale. Secondo le dichiarazioni di Rosetta Sannelli:

Il cinema italiano ha rialzato la testa e l’industria, grazie anche all’avvento delle piattaforme che hanno moltiplicato le opportunità di lavoro, sembra godere di buona salute

Tra le novità presenti in questa Venezia 78, anche la collaborazione con la Veneto Film Commission, con conferenza stampa prevista il 4 settembre presso l’Hotel Excelsior del Lido di Venezia. Di seguito tutti i dettagli.

Programma e Ospiti presenti | Venezia78: Premio Kinéo annuncia i primi ospiti

Premiazione prevista il 5 settembre presso il Padiglione Italiano dell’Istituto Luce Cinecittà. La cena di gala invece, come per lo scorso anno, si terrà a Ca’ Sagredo, nella dimora cinquecentesca dei Dogi Morosini, circondati dai meravigliosi affreschi di Pietro Longhi, le tele del Tiepolo, la biblioteca monumento nazionale.

In programma per il 6 settembre il seminario sulla digitalizzazione nel mondo del cinema: Challenging the Digital Deluge, seguito dalla proiezione del documentario An Impossible Project di Jens Meurer.

Tra i numerosi artisti internazionali David Warren regista teatrale e televisivo (Desperate Housewifes, Gossip Girl). L’amatissima Cinzia Angelini, regina dell’animazione a Hollywood, e attiva con diverse collaborazioni, in qualità di animatore e story artist per film come Il principe d’Egitto; El Dorado; Spirit o Spider-Man 2. A lei va Movie for Humanity Award per aver realizzato, con il patrocinio di Unicef Italia, il corto d’animazione Mila (2021), nato grazie alla collaborazione di 350 animatori da 35 Paesi, coordinati dalla Pixel Cartoon di Valerio Oss in coproduzione con PepperMax Films, IbiscusMedia, Cinesite ed Aniventure.

Ottima annata anche per i giovani artisti come Irene Casagrande, cavalcando l’onda tra cinema e TV; Michele Ragno coprotagonista del film School of Mafia (Alessandro Pondi); Lorenzo Zurzolo, co-protagonista di Morrison (di Federico Zampaglion). Prosegue con Eleonora Contessi direttrice di fotografia e allieva del CSC, all’attivo su curriculum diverse partecipazioni a Festival internazionali, senza dimenticare l’esser fondatrice di una rivista internazionale di fotografia.

