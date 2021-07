Venezia 78: tutto il programma e gli italiani in gara

Venezia 78, il Festival del Cinema di Venezia giunto alla sua settantottesima edizione ha presentato il programma ufficiale, ricco di grandi titoli in anteprima e molti film italiani

Venezia 78 è la nuova prossima edizione del Festival del Cinema di Venezia, che anche quest’anno si terrà dal 1 all’11 settembre e non si smentisce per quanto riguarda qualità di programmazione e di contenuti. Il programma è stato ufficialmente presentato dall’organizzazione del Festival ed emergono bel cinque film italini, tra cui E’ stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, Qui rido io di Mario Martone con Toni Servillo, Freaks Out di Gabriele Mainetti con Claudio Santamaria e Pietro Castellito, Il buco di Michelandelo Frammartino e America Latina con Elio Germano dei Fratelli D’Innocenzo.

Venezia 78: scopriamo tutto il programma del festival e i cinque film italiani

Tra i film in concorso, emergono alcuni importanti film in anteprima, come Madres paralelas di Pedro Almodovar con Penelope Cruz e The Lost Daughter di Maggie Gyllenhaal, che è un esordio in regia per l’attrice ed è tratto da uno dei romanzi di Elena Ferrante.

Madres paralelas di Pedro Almodóvar

Mona Lisa and the Blood Moon di Ana Lily Amirpour

Un Autre mond di Stéphane Brizé

The Power of the Dog di Jane Campion

America Latina di Damiano e Fabio D’Innocenzo

L’Événement di Audrey Diwan

Competencia Oficial di Gastón Duprat, Mariano Cohn

Il buco di Michelangelo Frammartino

Sundown di Michel Franco

Illusions perdues di Xavier Giannoli

The Lost Daughter di Maggie Gyllenhaal

Spencer di Pablo Larraín

Freaks Out di Gabriele Mainetti

Qui rido io di Mario Martone

On the Job: The Missing 8 di Erik Matti

Leave No Traces di Jan P. Matuszynski

Captain Volkonogov Escaped di Natasha Merkulova, Aleksey Chupov

The Card Counter di Paul Schrader

È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino

Reflection di Valentyn Vasyanovych

La Caja di Lorenzo Vigas

La categoria Orizzonti

Les Promesses di Thomas Kruithof

Atlantide di Yuri Ancarani

Miracol di Bogdan George Apetri

Pilgrims di Laurynas Bareisa

Il paradiso del pavone di Laura Bispuri

The Falls di Chung Mong-Hong

El hoyo en la cerca di Joaqín Del Paso

Amira di Mohamed Diab

À plein temps di Eric Gravel

107 Mothers di Peter Kerekes

Vera Dreams of the Sea di Kaltrina Krasniqi

White Building di Kavich Neang

Anatomy of Time di Jakrawal Nilthamrong

El otro Tom di Rodrigo Plá, Laura Santullo

El gran movimiento di Kiro Russo

Once Upon a Time in Calcutta di Aditya Vikram Sengupta

Rhino di Oleg Sentsov

True Things di Harry Wootliff

Inu-Oh di Yuasa Masaaki

Orizzoni Extra

Land of Dreams di Shirin Neshat, Shoja Azari (film d’apertura)

Costa Brava di Mounia Akl

Mama, I’m Home di Vladimir Bitokov

Ma Nuit di Antoinette Boulat

La ragazza ha volato di Wilma Labate

7 Prisioneiros di Alexandre Moratto

The Blind Man Who Did Not Want to See Titanic di Teemu Nikki

La macchina delle immagini di Alfredo C. di Roland Sejko

Fuori Concorso – Non Fiction

Le 7 giornate di Bergamo di Simona Ventura

Life of Crime 1984-2020 di Jon Alpert

Tranchées di Loup Boureau

Viaggio nel crepuscolo di Augusto Contento

Republic of Silence di Diana El Jeiroudi

Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song di Daniel Geller, Dayna Goldfine

DeAndré#DeAndré Storia di un impiegato di Roberta Lena

Django & Django di Luca Rea

Ezio Bosso. Le cose che restano di Giorgio Verdelli

Fuori Concorso – Fiction

The Last Duel di Ridley Scott

Dune di Denis Villeneuve

Ultima notte a Soho di Edgar Wright

Il bambino nascosto di Roberto Andò (film di chiusura)

Les Choses Humaines di Yvan Attal

Ariaferma di Leonardo Di Costanzo

Halloween Kills di David Gordon Green

La scuola cattolica di Stefano Mordini

Old Henry di Potsy Ponciroli

Scenes From a Marriage di Hagai Levi

Biennale College – Cinema

Al Oriente

Nuestros Dias Mas Felices

La Santa Piccola

The Cathedral

Mon Pere, Le Diable

La Tana

