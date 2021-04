Venezia 78: Serena Rossi alla conduzione

L‘attrice Serena Rossi sarà alla conduzione delle serate di apertura e chiusura (1 e 11 Settembre di Venezia 78)

La settantottesima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia vedrà la presenza dell’attrice Serena Rossi come conduttrice delle serate di apertura e chiusura dell’evento, che si terranno rispettivamente l’1 e l’11 Settembre 2021.

L’attrice napoletana aprirà la Biennale Cinema del 2021, che verrà diretta da Alberto Barbera, sul palco della Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido sul quale si terranno l’inaugurazione del Festival e la sua chiusura, in occasione della quale saranno annunciati i Leoni d’oro e gli altri premi ufficiali della sua settantottesima edizione.

In un post sul proprio account Instagram ufficiale, l’attrice si è detta onorata all’idea di rivestire il ruolo di Madrina in un evento così importante per il Cinema, sottolineando l’importanza di sorridere e di non arrendersi mai anche negli attimi più bui, e affermando la necessità vitale delle Arti dello spettacolo soprattutto in tali momenti:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Rossi (@serenarossiofficial)

Serena Rossi a Venezia 78 nelle vesti di conduttrice

La presenza di Serena Rossi come conduttrice delle due serate è particolarmente significativa e incisiva.

Dopo aver preso parte a numerose serie e fiction di successo sia per la Rai che per la Mediaset quali Un Posto al Sole, Il Commissario Montalbano e Che Dio ci Aiuti e aver coltivato un’importante una carriera a Teatro in spettacoli come Rugantino e al Cinema in pellicole come Song ‘e Napule, Al Posto Tuo, Troppo Napoletano e Caccia al tesoro, l’attrice è stata premiata solo qualche anno fa proprio alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in particolare durante la settantacinquesima edizione, per il suo ruolo in Ammore e Malavita, dei Marinetti Bros, un’interpretazione molto apprezzata che le è valsa un David di Donatello, un Nastro d’Argento e un Ciak d’Oro.

Nel 2020 viene candidata ancora a un Nastro d’Argento e un Ciak d’Oro come migliore attrice protagonista per Brave Ragazze e 7 ore per farti innamorare. Inoltre è presente con Lasciami andare, di Stefano Morandi, a Venezia 77.

Ma il riconoscimento più importante le viene conferito per il ruolo di Mia Martini in Io sono Mia, film per il quale riceve un Nastro d’Argento Speciale.

Con una carriera del genere, la sua presenza renderà Venezia 78 un evento ancora più speciale.