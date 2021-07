Assegnato alla celebre attrice Jamie Lee Curtis il Leone d’Oro alla Carriera nella 78esima edizione della mostra del cinema di Venezia

Grande tributo alla regina dell’urlo anni 8o. La 78esima edizione della Mostra del cinema di Venezia onora la carriera della nota attrice Jamie Lee Curtis, con il prestigioso Leone d’Oro alla Carriera. Prima di lei, il premio è stato attribuito a nomi noti come: Tilda Swinton; Julie Andrews; Pedro Almodóvar; David Cronenberg; Jane Fonda e Robert Redford.

Figlia d’arte delle star hollywoodiane Tony Curtis e Janet Leigh, nei quattro decenni di carriera ha saputo ritagliarsi un posto nella New Hollywood anni ottanta; calandosi e toccando diversi generi cinematografici.

La decisione presa dal Cda della Biennale di Venezia e guidata dal diretto Alberto Barbera; onora la grande eleganza e versatilità dell’attrice. Dotata di grande audacia, una rappresentanza del cinema mondiale.

La consegna del riconoscimento prevista per l’8 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema, arriva in contemporanea con la proiezione fuori concorso di Halloween Kills diretto da David Gordon Green, nella quale la Curtis è protagonista.

La carriera lunga quattro decenni: il premio dedica alle eroine moderne | Venezia 78: Leone d’Oro alla Carriera a Jamie Lee Curtis

Oltre quaranta film in lista nel curriculum. Dal suo esordio cinematografico nel film horror cult Halloween La notte delle streghe di John Carpenter, fino alle commedie brillanti ormai cult come Una poltrona per due di John Landis, o Un pesce di nome Wanda di Charles Crichton. Contornata da apparizioni televisive come NCIS – Unità anticrimine affiancata da Mark Hammon, fino alla recente serie tv del 2015 Scream Queens, protagonista assieme alla giovane attrice Emma Roberts.

Una carriera lunga quattro decenni. Tra Golden Globes conquistati e Oscar sfiorati, il prestigioso premio è definito dalla Curtis stesso come:

Mi sembra impossibile essere stata così a lungo nel mondo del cinema da ricevere un riconoscimento alla carriera, e che ciò accada oggi.

E aggiunge:

Il cinema italiano ha sempre onorato ed esaltato il genere che ha segnato la mia carriera, così non potrei essere più orgogliosa e felice di accettare questo premio dalla Mostra di Venezia, da parte di Laurie e di tutte le coraggiose eroine nel mondo che affrontano a testa alta ostacoli insormontabili e che rifiutano di arrendersi .

