Van Gogh – I Girasoli, film evento di David Bickerstaff, un viaggio cinematografico attraverso i cinque dipinti che compongono i Girasoli

È fissata per 17-18-19 Gennaio l’uscita italiana del secondo film evento della collana ART ICONS, la serie di documentari dedicati alle icone indiscusse del mondo dell’arte distribuiti al cinema da Adler Entertainment.

Dopo Frida Khalo, il protagonista della pellicola sarà un’altra grande icona pop della storia dell’arte, ovvero Vincent Van Gogh con Van Gogh – I Girasoli di David Bickerstaff, imperdibile docufilm che offre una inedita visione della vita e delle opere del pittore olandese attraverso i suoi celebri Girasoli, tra i dipinti più famosi e amati dell’artista.

In realtà, Girasoli, non è un unico capolavoro, come credono in molti, bensì si tratta di cinque dipinti di girasoli in vaso sparsi nelle gallerie di Amsterdam, Londra, Monaco, Philadelphia e Tokyo. Il documentario di David Bickerstaff riesce a metterli insieme su pellicola, in modo da farci vedere questa spettacolare serie di dipinti sul grande schermo in un modo mai visto prima.

Un viaggio cinematografico

Van Gogh – I Girasoli non è una semplice “mostra virtuale”, ma un suggestivo viaggio cinematografico in grado di scavare nelle ricche e complesse storie dietro ogni quadro, cercando di svelare i misteri dei girasoli e offrendo anche una nuova visione sulle tragiche circostanze che portarono Van Gogh a litigare con Paul Gauguin scatenando il famoso incidente in cui si tagliò l’orecchio in un raptus psicotico. Dramma, lotta e passione per la vita possono essere visti in ogni goccia di vernice dei Girasoli.

Con una suggestiva rappresentazione dell’artista da parte dell’attore Jamie de Courcey e affascinanti approfondimenti a cura di storici dell’arte e botanici, il film offre una visione della vita e delle opere d’arte del pittore olandese attraverso alcune delle sue opere più amate e misteriose. Ogni dipinto mostra un’onestà e un virtuosismo che parla del potere duraturo di un artista straordinario, che ha vissuto una vita straordinaria.

Il film riesce ad andare oltre la superficie per esplorare le molte domande e i misteri che circondano queste opere. Ogni dipinto è diverso e ha la sua storia unica, che abbraccia uno dei periodi più famosi e turbolenti della storia dell’arte.

Tutti e cinque i dipinti si trovano in uno stato di conservazione così delicato che non ci sarà mai più nessuna mostra che li vedrà uniti insieme. Solo in questo film si potranno vedere insieme e, in questo modo, si potrà portare al pubblico molti nuovi livelli di comprensione sia sui dipinti che su Vincent van Gogh.

