UTAMA-Le terre dimenticate: dal 13 ottobre al cinema

Il dramma dei cambiamenti climatici e il costo della vita umana, narrato in “UTAMA-Le terre dimenticate”. Distribuito da Officine Ubu, nelle sale il prossimo 13 ottobre; uno sguardo diretto e aspro nei paesaggi lontani della Bolivia nell’opera prima di Alejandro Loayza-Grisi

Dopo essersi aggiudicato il Gran Premio della Giuria al Sundance Film Festival 2022; arriva nelle sale italiane con il prossimo 13 ottobre, UTAMA – Le terre dimenticate.

Distribuito da Officine Ubu; il dramma del cambiamento climatico e siccità, vissuti nell’opera prima del regista boliviano Alejandro Loayza-Grisi. I meravigliosi paesaggi incontaminati dell’altopiano sudamericano, in grado di raccontare con profonda critica e sensibilità, le questioni sociali e ambientale attuali.

UTAMA-Le terre dimenticate: il fascino e la crudezza della terra

Il tempo scorre lentamente nella lontana terra incrinata e arida dell’Altiplano boliviano, a più di 3.500 metri sul livello del mare. Un’anziana coppia quechua di allevatori di lama, Virginio e Sisa, sono gli unici a portare avanti un’umile routine. Quando arriva il loro nipote Clever, Virginio percepisce da subito che è lì solo per convincerli a trasferirsi in città. La persistente siccità e la mancanza d’acqua, lo affligge sempre più.

Ma uno strano presagio inizia a farsi largo in lui. Improvvisamente, il tempo diventa più che mai prezioso, ponendo la coppia difronte a un dilemma: restare e attendere le forti piogge o seguire le orme di altri quechua e lasciare la loro casa per la città?

Il costo umano e il peso del cambiamento climatico, in un mix di fascino e crudezza in uno dei territori più vulnerabili. Così come dichiarato dal regista Alejandro Loayza-Grisi:

Le riflessioni e i ritratti che mettono in risalto gli sguardi profondi dei personaggi sono i miei strumenti per raccontare una storia che interroga profondamente le questioni sociali, ambientali e umane in questi tempi di cambiamento

