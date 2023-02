Uscito il trailer italiano de Il Patto del Silenzio – Playground

Disponibile il trailer italiano de Il Patto del Silenzio – Playground, film candidato come rappresentante del Belgio agli Academy Awards 2023

Per la Giornata Mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo che si celebra annualmente il 7 febbraio, Wanted Cinema è lieto di rilasciare il trailer italiano de Il Patto del Silenzio – Playground.

Il film è opera di Laura Wandel, che si occupa di raccontare il bullismo scolastico. Il tocco adottato dalla regista belga è delicato, ma deciso allo stesso tempo.

Il Patto del Silenzio – Playground, è in arrivo il 2 Marzo distribuito da Wanted Cinema. Il film ha già collezionato calorose accoglienze in diversi festival internazionali con altrettanti riconoscimenti come il Premio Fipresci come Miglior film a Cannes 2021 e la recente candidatura agli Academy Awards 2023 in rappresentanza del Belgio.

La trama de Il Patto del Silenzio – Playground

La trama della pellicola ruota attorno a Nora, una ragazzina introversa dell’età di sette anni che, appena arrivata alla scuola elementare assiste ad alcuni episodi di bullismo contro il fratello maggiore Abel.

La bambina, sentendosi responsabile dell’accaduto, cerca di richiamare l’attenzione degli insegnanti e del padre, ma il fratello tiene tutto segreto per non subire ulteriori ritorsioni dai suoi compagni.

L’unica via di uscita che il ragazzino troverà per sfuggire a questa situazione sarà quella di utilizzare gli stessi comportamenti dei suoi aguzzini, motivo per cui si trasformerà da vittima a carnefice.

Intrappolata in un conflitto di lealtà, Nora dovrà cercare da sola di trovare il suo posto in un nuovo ambiente, nel quale sarà divisa tra il mondo adulto e quello dei bambini.

Un’indagine nel mondo del bullismo scolastico

Il Patto del Silenzio – Playground sarà disponibile nelle sale italiane il 2 marzo, interpretato da due giovanissimi esordienti, Maya Vanderbeque e Günter Duret, è una vera e propria indagine nel mondo del bullismo scolastico. Si tratta di un film prezioso per tutti: genitori, insegnanti e ragazzi.

Nel frattempo possiamo guardare il trailer italiano del film qui!

