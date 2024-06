Uno Rosso: Dwayne Johnson e Chris Evans nel primo trailer

Dwayne Johnson e Chris Evans dovranno collaborare in Uno Rosso per ritrovare Babbo Natale, rapito dal Polo Nord: il primo trailer introduce azione, mistero e comicità nel film natalizio più inaspettato

Dwayne Johnson e Chris Evans dovranno collaborare per salvare Babbo Natale da un rapimento meschino. Questa è la premessa di Uno Rosso (Red One in lingua originale) di cui è stato distribuito il primo trailer. Si tratta di una commedia d’azione di Amazon MGM Studios dove J.K. Simmons interpreterà il Babbo Natale scomparso. Ad occuparsi della regia è Jake Kasdan, che ha già lavorato in passato con Dwayne Johnson sul set di Jumanji: Benvenuti nella Giungla e si occuperà anche del terzo capitolo della saga.

Descritto come un film che sta costruendo un universo di fantastiche tradizioni natalizie e cattive storie tutto in uno, Red One è ambientato inizialmente al Polo Nord dove vive Babbo Natale, il cui nome in codice è Red One. Il suo responsabile della sicurezza, interpretato da Dwayne Johnson, è fedele a Babbo Natale per cui si mobilita immediatamente quando scopre che qualcuno l’ha rapito. E, per quanto riluttante, dovrà collaborare con un famoso cacciatore di taglie interpretato da Chris Evans per risolvere la questione. Convincere quest’ultimo che Babbo Natale è reale ed è stato rapito da criminali sconosciuti non sarà un compito facile, ma ancor di più trascinarlo in un’avventura ad alto rischio che potrebbe compromettere anche la loro, di sopravvivenza.

Uno Rosso, Dwayne Johnson e Chris Evans devono ritrovare Babbo Natale nel primo trailer del film

Il primo trailer mostrato da Amazon MGM Studios propone diverse sequenze esilaranti, da scene d’azione contro pupazzi di neve guerrieri ad una sorta di Polo Nord ultra avanzato. Per non parlare delle abilità speciali del personaggio di Johnson, che sembrerebbe trasformare facilmente un’automobile giocattolo in una perfettamente funzionante. Il cast include anche Lucy Liu, Kiernan Shipka, Bonnie Hunt, Kristofer Hivju, Nick Kroll e Wesley Kimmel. Ad anticipare il primo trailer, un poster-segnaletica per annunciare la scomparsa di Babbo Natale. La commedia d’azione è attesa in sala a novembre 2024.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Hai già un abbonamento a Disney+? Scopri nuovi contenuti su Apple TV, Now TV o Prime Video.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo e GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.