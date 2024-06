Uncharted 2 si farà: Sony annuncia la produzione del sequel

Sony conferma lo sviluppo del sequel di Uncharted 2, ma ci sono ancora tanti quesiti da chiarire, soprattutto riguardo al cast con incertezze su Tom Holland e Mark Wahlberg

Nel corso del CineEurope di Barcellona, il presidente della distribuzione internazionale di Sony Steven O’Dell ha confermato che il sequel di Uncharted è in fase di sviluppo. Nonostante le critiche non proprio entusiastiche, Uncharted si è rivelato uno dei più grossi incassi di sempre per un film ispirato a un videogame, il che ha spinto Sony a mettere in cantiere un seguito.

Per il momento i dettagli riguardi al progetto sono scarsi, ma tra le domande che sorgono tra i fan la più pressante riguarda il ritorno del cast. Il primo film vedeva, infatti, Tom Holland nei panni del protagonista Nathan Drake e Mark Wahlberg in quelli del suo mentore, Victor “Sully” Sullivan. Wahlberg ha parlato del potenziale sequel di Uncharted varie volte. Alla fine dell’anno scorso, ha affermato che Sully avrà i suoi iconici baffi per tutto il tempo nel sequel. A febbraio, poi, aveva rivelato che era stata presentata una sceneggiatura per il sequel di Uncharted, aggiungendo però di non averla ancora letta.

Uncharted 2: Tom Holland e Mark Wahlberg attesi nel sequel prodotto dalla Sony

Anche il regista Ruben Fleischer ha lasciato trapelare il suo interesse a tornare per Uncharted 2, ma non è stato annunciato alcun accordo con il regista. Non è inoltre chiaro se il sequel lascerà il passato per focalizzarsi sul presente, introducendo così la partner romantica di Nathan Drake, Elena Fisher. Il finale del primo Uncharted lasciava intendere anche un ruolo più importante per il fratello maggiore di Nathan, Sam.

Il lungometraggio del 2022 ha chiuso con oltre 400 milioni di dollari incassati al box office. È stato proprio il successo del primo film a convincere Sony a dare il via libera per la produzione di un seguito, che al momento resta comunque sprovvisto di una data d’uscita. I lavori sul sequel sono iniziati infatti a fine 2023, ma non c’è una data di inizio per le riprese. Con tutta probabilità, comunque, rivedremo Nate e Sully in azione entro la fine del 2025.

