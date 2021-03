Una top model nel mio letto: in arrivo il remake firmato da Richard Wong

Era il 2006 quando, nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, arrivò la commedia francese Una top model nel mio letto, un divertente film che ora sarà oggetto di remake

Il direttore della fotografia Richard Wong vestirà di nuovo i panni del regista per il remake della commedia francese Una top model nel mio letto stando a quanto dichiarato ultimamente nelle interviste.

Una top model nel mio letto: cosa sappiamo sul remake al momento

La bella Samara Weaving, già nota per film come Tre manifesti a Ebbing Missouri, La babysitter, Finché morte non ci separi, Guns Akimbo e La babysitter – Killer Queen, sta dunque prendendo una svolta sempre più comica.

L’attrice australiana, infatti, reciterà al fianco di Eugenio Derbez nel remake di Una top model nel mio letto. A guidare la Weaving e Derbez sarà dunque Richard Wong. Un regista che possiamo ricordare per la commedia on the road Come as You Are, anche questo un remake di un film belga intitolato Hasta la vista, e che non mancherà di far ridere nuovamente gli spettatori.

La sceneggiatura è stata poi scritta da Rob Greenberg e Bob Fisher che, assieme, avevano già lavorato al remake di Overboard con lo stesso Eugenio Derbez. Ben Odell, della produzione, si è poi dichiarato entusiasta nei riguardi di questo remake ed ha speso parecchie parole di encomio sia per il regista, “in ascesa con la giusta presa e sensibilità comica”, che per l’attrice protagonista.

Samara è la scelta perfetta per interpretare il tipo di persona che non si muove mai nel mondo senza essere vista, o almeno così sembrerebbe, perché si scopre che il suo personaggio ha tutti i tipi di segreti che lei non mostra mai al mondo. Sarà un perfetto contrasto per il personaggio di Eugenio

