Una squadra: al cinema la docuserie sul grande tennis italiano

Una squadra: arriva al cinema il 2, 3 e 4 maggio la docuserie che racconta il grande tennis italiano

E’ ideata, prodotta e diretta da Domenico Procacci la docuserie in sei episodi che racconta i momenti salienti del grande tennis italiano. Arriva nei cinema il 2, 3 e 4 maggio, quindi consigliamo agli appassionati di non lasciarsela sfuggire!

La docuserie si incentra sulla storia della squadra italiana che ha vinto la coppa Davis nel 1976 e che è arrivata altre tre volte in finale: la storia di Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli e Nicola Pietrangeli.

Il debutto nelle sale cinematografiche italiane è una sorta di anteprima che mostra i momenti più divertenti ed importanti del tennis nostrano. Una squadra, infatti, sarà disponibile anche su SkyDocumentaries dal 14 maggio per chi non ce la dovesse fare a vederne gli episodi nei cinema.

I sei episodi raccontano, come già accennato, alla celebre impresa della squadra composta da Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli e Nicola Pietrangeli di vincere la coppa Davis nel 1976, contro la fortissima squadra del Cile di Pinochet.

Una squadra: la serie

L’operazione di Una squadra si definisce geniale, attesa e con un pizzico di follia. I risultati ottenuti da Procacci sono magistrali, non soltanto per gli appassionati di sport, ma anche per lo spettatore comune.

E’ geniale perché la docuserie racconta tutto: la celebrazione di un traguardo storico inaspettato, l’epica sportiva, la storia politica italiana e mondiale del XX secolo, la conflittualità sopita e quella evidente. Inoltre narra il legame profondo tra caratteri umani molto diversi sul campo da tennis e fuori.

E’ attesa perché nessuno ancora si era cimentato a narrare questa pagina sportiva e sono 45 anni che la coppa Davis del 1976 aspetta pazientemente il suo turno.

Quanto al pizzico di follia: sappiamo bene che i protagonisti di questa storia non erano sempre in rapporti sereni tra loro. Bisticciavano tra di loro, allora, e lo continuano a fare tutt’oggi.

In più, la serie mostra il lato umano dello sport ed è quello che probabilmente coinvolge di più lo spettatore.

Procacci ha intervistato separatamente i cinque protagonisti per poi mettere assieme le loro dichiarazioni in modo tale da creare tra loro uno scambio spettacolare e divertentissimo, fatto di colpi elegantissimi e piedi d’intelligenza, cross improvvisi e furbe palle corte. Ha lasciato che Panatta e soci si contraddicessero tra loro, si prendessero in giro a distanza, ricostruissero ognuno a modo suo gli eventi di allora. Ha permesso loro di mettere da soli in scena l’amicizia, i conflitti, il legame profondo fatto di stima e rispetto.

