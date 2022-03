Il primo docushow completamente italiano su Netflix. Il viaggio di Alessandro Cattelan alla ricerca della felicità

Per la prima volta Netflix rilascia un docushow tutto italiano. Protagonista e autore del progetto è Alessandro Cattelan. Uscirà il 18 Marzo sulla piattaforma, in 6 episodi ed è prodotto da Freemantle.

L’idea per questo show nasce in una sera d’estate, grazie a sua figlia Nina che gli pone quella che in apparenza è solo Una Semplice Domanda: “Papà, come si fa ed essere felici?” Alessandro si rende conto di non riuscire a rispondere a questa piccola e innocente domanda.

Ed è proprio alla ricerca di una risposta che Alessandro inizierà a viaggiare in lungo e in largo, in Italia e anche all’estero.

In questa avventura alla ricerca di un definizione per la felicità, Alessandro sarà accompagnato da compagni di viaggio con i quali condividerà esperienze uniche.

I compagni di viaggio

La stella del calcio Roberto Baggio, è il primo compagno che si affiancherà al conduttore, ci parlerà della sua fede buddhista e della sua insolita collezione.

Il viaggio proseguirà con il regista Sorrentino, con il quale metteranno alla prova ogni certezza.

Vedremo Cattelan cimentarsi con il golf accompagnato da Gianluca Vialli, una gloria mondiale del calcio che ha dovuto riconsiderare la propria vita in seguito alla scoperta della malattia.

Ed è insieme alla simpaticissima Geppi Cucciari che Alessandro parteciperà ad un campeggio prematrimoniale, per cercare di capire qualcosa in più sull’amore.

Insieme a Francesco Mandelli trascorrerà la notte in un supermercato, per avere a sua disposizione ciò che desidera e di cui ha bisogno.

Per concludere, Alessandro seguirà una lezione sulla felicità con Mo Gawdat, ed è proprio dopo questa lezione che il conduttore riuscirà ad assaporarne un secondo in una situazione a dir poco sorprendente.

E voi? Seguirete il Viaggio di Alessandro Cattelan alla ricerca della felicità?

